Obligan a joven a subir a una camioneta, lo golpean y abandonan en un baldío de Durango

Un joven terminó hospitalizado luego de que presuntamente tres sujetos lo privaron de la libertad por algunos momentos, lo golpearon y posteriormente lo abandonaron en un terreno baldío de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Gilberto, de 26 años de edad, quien ingresó aproximadamente a las 13:15 horas del viernes 18 de septiembre al Hospital del ISSSTE, donde el personal médico notificó a las autoridades sobre su llegada por lesiones derivadas de una agresión.

Al ser entrevistado, Gilberto manifestó que alrededor de las 10:00 horas salió de su domicilio, ubicado en la colonia Ana Laura, para dirigirse a una farmacia cercana con la intención de comprar medicamentos.

Según su declaración, mientras caminaba por la calle Chiapas, se aproximó una camioneta de la marca Chevrolet, línea Suburban negra, de modelo reciente, de la cual descendieron tres hombres que presuntamente lo obligaron a subir a la unidad.

El joven relató que una vez dentro le quitaron su teléfono celular, le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearlo. Posteriormente, lo trasladaron hasta un terreno baldío, donde presuntamente le ataron las manos y continuaron con la agresión hasta que perdió el conocimiento.

Cuando recuperó el sentido, los tres individuos y la camioneta ya no se encontraban en el lugar; sin embargo, observó que su teléfono había quedado cerca de él, por lo que logró comunicarse con sus padres y compartirles su ubicación. Sus familiares acudieron por él y posteriormente lo trasladaron al Hospital del ISSSTE.

Gilberto fue valorado por personal médico, que determinó que presentaba múltiples golpes, aunque su estado de salud fue reportado estable y sin riesgo de muerte. Las autoridades tomaron conocimiento del caso para establecer las circunstancias de la agresión e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los tres presuntos responsables.