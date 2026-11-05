Obra de agua potable en Vicente Guerrero, con avance físico del 29 por ciento

La construcción de un tanque de almacenamiento y la rehabilitación de las conexiones para mejorar la distribución de agua potable en la cabecera municipal de Vicente Guerrero registra un avance físico del 29 por ciento.

La obra representa una inversión de 15.8 millones de pesos y beneficiará a más de 17 mil habitantes.

El proyecto contempla la instalación de un tanque de almacenamiento con capacidad para mil 200 metros cúbicos, fabricado con tecnología de vidrio fusionado al acero, diseñada para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y garantizar condiciones adecuadas para conservar el agua.

De acuerdo con la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los trabajos también incluyen la instalación de mil 420 metros de interconexión en la línea de conducción y otros 550 metros para conectar directamente con la red general de distribución.

Además, se contempla la colocación de un cerco perimetral para proteger las instalaciones y garantizar la seguridad de la infraestructura hidráulica.

La dependencia federal señaló que, una vez concluida, la obra permitirá mejorar la continuidad del servicio de agua potable, así como la presión en los hogares de la cabecera municipal.

El proyecto busca atender las necesidades de almacenamiento y distribución del recurso hídrico en Vicente Guerrero, donde se espera que la nueva infraestructura contribuya a mejorar el abastecimiento para las actividades domésticas de la población.