Obra de la Presa Tunal II, con avance global del 17%

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta un avance global del 17 por ciento en los trabajos de construcción de la Presa Tunal II, una de las obras hídricas estratégicas catalogadas como prioritarias por el Gobierno Federal para garantizar el abastecimiento a largo plazo en la capital duranguense.

El proyecto está diseñado para captar y aprovechar los escurrimientos pluviales del río Tunal, lo que permitirá dotar de agua a cerca de 700 mil habitantes de la zona urbana de Durango.

De acuerdo con el organismo rector del agua, el objetivo central de esta infraestructura —sumada a la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, puesta en marcha el año pasado— es frenar el bombeo intensivo en los pozos profundos de la capital.

Con ello se pretende dar una tregua al acuífero subterráneo para iniciar un proceso gradual de recuperación proyectado a 50 años, disminuyendo al mismo tiempo la presencia de minerales pesados en la red doméstica al sustituir la extracción del subsuelo por agua superficial potabilizada.

El sistema integral de la Presa Tunal II no se limita únicamente al embalse; la obra contempla la edificación de la cortina, la obra de toma, una planta de bombeo, la potabilizadora y la línea del acueducto que conectará la fuente con la mancha urbana.

Asimismo, las autoridades federales manifestaron que al liberar volumen hídrico para la población urbana, se busca estabilizar la disponibilidad del recurso tanto para la actividad agrícola en los valles aledaños como para el sector industrial de la entidad.