Obras de los maestros de la Facultad de Pintura de Durango se reúnen en exposición

La diversidad de lenguajes, técnicas y trayectorias que han dado identidad a la Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quedó reunida en la exposición “Maestros”, inaugurada en la Galería de Arte Francisco Montoya de la Cruz, en el Centro Histórico de la ciudad.

La muestra reúne obra de docentes activos y de creadores que han formado parte de la historia académica de esta institución, consolidada durante décadas como uno de los espacios más importantes para la formación artística en Durango.

A través de pintura, fotografía, escultura y otras expresiones visuales, cada participante comparte una visión particular de su disciplina, permitiendo al público acercarse a la riqueza creativa que caracteriza a la escuela.

Entre los artistas participantes se encuentran Linda Adame, Eduardo Alanís, Antonio Burciaga, Carlos Cárdenas, Víctor Castro, Goretti Moncisvais, Genaro Moreno, René Medina, César Muñoz, Silvia Nájera, Víctor Navarro, Thor Reveles, Cristina Sandor y Octavio Zaldívar, además de los maestros invitados Suny Lee Bacón, Huitzi Muñoz y Roberto Sosa.

RECORRIDO POR DISTINTAS DISCIPLINAS

Lejos de concentrarse en una sola técnica o corriente artística, “Maestros” ofrece un recorrido por diferentes formas de creación visual . Las piezas expuestas permiten apreciar desde el manejo del color y la composición en la pintura hasta las posibilidades expresivas de la fotografía y la presencia tridimensional de la escultura.

Cada obra refleja no solo la experiencia profesional de sus autores, sino también las búsquedas personales que han desarrollado a lo largo de sus trayectorias, convirtiendo la exposición en una muestra de estilos, enfoques y sensibilidades diversas.

MIRADA AL TALENTO DOCENTE

Más allá de su labor dentro de las aulas, la exposición pone de relieve la producción artística de quienes han contribuido a la formación de generaciones de creadores duranguenses. El conjunto de obras evidencia cómo la práctica artística continúa siendo una parte fundamental del trabajo de los maestros, quienes mantienen una presencia activa dentro del ámbito cultural.

La exposición también funciona como un reconocimiento al legado de quienes han dejado huella en la institución , mostrando la continuidad de una tradición académica vinculada con la creación, la experimentación y el desarrollo de las artes visuales.

“Maestros” es pues, un referente de los que han dado vida y forma en los últimos años a la que hoy se le conoce como Facultad, por lo que es una oportunidad para conocer el trabajo de ellos y entender el impacto cultural que han tenido dentro y fuera de Durango, tanto ellos como sus alumnos.