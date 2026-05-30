'Obras inútiles': llueven críticas por avances del nuevo monumento a Francisco Villa en Durango

Desde hace ya varias semanas, el tema relacionado al nuevo monumento de Francisco Villa que será instalado afuera de la Central Camionera de la ciudad de Durango ha desatado polémica, y este sábado se reavivó el tema con un video publicado por el gobernador Esteban Villegas, que fue objetivo de críticas por parte de duranguenses.

La discusión inició cuando se dio a conocer que el actual monumento de Francisco Villa, elaborado por Francisco Montoya e instalado en 1976, sería retirado de la ciudad de Durango para trasladarlo hacia el municipio de San Juan del Río.

En su lugar, según dio a conocer el gobernador de Durango, se realizaría otro monumento al personaje de la Revolución Mexicana, el cual contaría con dimensiones superiores a los 20 metros de altura.

Desde que se dio a conocer esto, gran parte de los duranguenses reaccionaron de manera negativa, cuestionando el recurso que se utilizaría para realizar una obra de tal magnitud; sin embargo, los trabajos comenzaron ya desde hace algunas semanas.

"Obras inútiles", señalan duranguenses

Este sábado, y en medio de la polémica por el monumento, a través de redes sociales el gobernador Esteban Villegas publicó un video mostrando los avances de la obra.

“Aquí se construye la escultura más alta que ha tenido Durango”, señala el gobernador en su video, agregando que iniciaron con el colado de ocho de los 12 locales comerciales que se instalarán en la nueva plaza al exterior de la Central Camionera, y los avances que la obra tendrá en próximas semanas.

Sin embargo, más allá de recibir buenos comentarios por esta nueva plaza y monumento, la publicación desató polémica entre duranguenses, que entre otros temas señalaron la cantidad de dinero que se está invirtiendo en la obra, cuando existen otras problemáticas, como calles sin pavimentar, en la ciudad de Durango.

“En vez de gastar todo ese dinero pavimente todas las calles de las colonias y fraccionamientos”, “una obra que no aporta nada más que un gasto” y "obras inútiles para desviar fondos de cosas que en verdad se necesitan”, son solo algunos de los comentarios y críticas que se pueden leer debajo del video.

Además de la pavimentación en algunas calles, algunos duranguenses cuestionan el tema de la falta de medicamento en clínicas de gobierno, así como la falta de insumos y equipo.

“En cancerología siguen los mismos aparatos creo que desde que se inauguró, creo que hay más prioridades antes que un monumento”, señalan en un comentario, mientras que en otro se lee “por qué no se enfoca en ayudar al hospital de oncología, que hacer este tipo de cosas que no generan beneficio, si a caso para ustedes”.

A casi dos horas de que se publicara el video, este ya cuenta con más de 200 comentarios, la mayoría de ellos sobre críticas, así como cientos de reacciones negativas.