Durango

OBRAS

Obras pluviales buscan reducir riesgos ante próxima temporada de lluvias

Obras pluviales buscan reducir riesgos ante próxima temporada de lluvias

Obras pluviales buscan reducir riesgos ante próxima temporada de lluvias

JUAN M. CÁRDENAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Las obras de infraestructura hidráulica y urbana que se desarrollan en Canatlán buscan atender una demanda histórica de la población para reducir riesgos por inundaciones y mejorar los espacios públicos del municipio.

Entre los proyectos destaca la construcción de un colector pluvial que impactará de manera positiva a por lo menos 10 fraccionamientos de la cabecera municipal, con el objetivo de proteger viviendas y patrimonio familiar durante la temporada de lluvias.

Además, inició la primera etapa de un parque lineal que contará con una inversión conjunta de 25 millones de pesos entre el estado y el municipio, mientras que una segunda fase contempla otros 12 millones de pesos para consolidar este espacio destinado a la convivencia, el deporte y la integración social.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado destacó que estas obras responden a solicitudes ciudadanas y forman parte de una estrategia de atención a necesidades prioritarias en los municipios. Se señaló que este tipo de infraestructura no solo mejora la seguridad y la movilidad urbana, sino que también fortalece el tejido social al generar entornos más seguros y funcionales para las familias.

Las acciones en Canatlán forman parte de proyectos orientados a atender problemáticas estructurales y ampliar la infraestructura pública con beneficios permanentes para la población, especialmente en zonas con antecedentes de afectaciones por lluvias y falta de espacios comunitarios.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: obras Canatlán lluvias infraestructura, obras, millones, pesos

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas