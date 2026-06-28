Obras pluviales buscan reducir riesgos ante próxima temporada de lluvias

Las obras de infraestructura hidráulica y urbana que se desarrollan en Canatlán buscan atender una demanda histórica de la población para reducir riesgos por inundaciones y mejorar los espacios públicos del municipio.

Entre los proyectos destaca la construcción de un colector pluvial que impactará de manera positiva a por lo menos 10 fraccionamientos de la cabecera municipal, con el objetivo de proteger viviendas y patrimonio familiar durante la temporada de lluvias.

Además, inició la primera etapa de un parque lineal que contará con una inversión conjunta de 25 millones de pesos entre el estado y el municipio , mientras que una segunda fase contempla otros 12 millones de pesos para consolidar este espacio destinado a la convivencia, el deporte y la integración social.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado destacó que estas obras responden a solicitudes ciudadanas y forman parte de una estrategia de atención a necesidades prioritarias en los municipios. Se señaló que este tipo de infraestructura no solo mejora la seguridad y la movilidad urbana, sino que también fortalece el tejido social al generar entornos más seguros y funcionales para las familias.

Las acciones en Canatlán forman parte de proyectos orientados a atender problemáticas estructurales y ampliar la infraestructura pública con beneficios permanentes para la población, especialmente en zonas con antecedentes de afectaciones por lluvias y falta de espacios comunitarios.