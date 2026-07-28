Obreros localizan cráneo humano en predio del Centro de Durango

La mañana de este martes se registró una movilización de corporaciones de seguridad en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego del hallazgo de un cráneo humano en un terreno baldío ubicado sobre la calle Regato, entre Aquiles Serdán y Negrete.

De acuerdo con los primeros reportes, el predio correspondía a una antigua vivienda que fue demolida y donde se tenía previsto iniciar una nueva construcción. Durante los trabajos de remoción de escombros, albañiles localizaron una osamenta, específicamente un cráneo, por lo que suspendieron de inmediato las labores.

Tras el hallazgo, los trabajadores realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, lo que derivó en la activación de los protocolos por parte de las distintas corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública fueron los primeros en arribar al lugar, donde procedieron a acordonar el perímetro para preservar los indicios y evitar el ingreso de personas ajenas a la investigación.

Minutos después hizo acto de presencia la Trilogía de la Investigación, integrada por agentes de la Policía Investigadora de Delitos, personal de Servicios Periciales y el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes asumieron el procesamiento de la escena.

Los peritos realizaron la fijación y recolección de los indicios localizados en el terreno, mientras que el cráneo fue asegurado para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios antropológicos y forenses correspondientes.

Hasta el momento no se ha determinado la antigüedad de la osamenta ni si en el sitio existen más restos humanos, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación y continuarán con las diligencias en el predio.

La Fiscalía General del Estado de Durango será la encargada de establecer el origen de los restos y, mediante los análisis científicos correspondientes, determinar si pertenecen a una persona reportada como desaparecida o si se trata de un hallazgo de carácter histórico o de otra naturaleza.