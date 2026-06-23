'Obsesión', la película de terror que está conquistando los cines

En una industria dominada por secuelas, franquicias multimillonarias y grandes campañas publicitarias, pocas películas consiguen convertirse en un fenómeno inesperado. Ese es precisamente el caso de “Obsesión” (“Obsession”), la producción de terror dirigida por Curry Barker que ha sorprendido tanto a la crítica como a la taquilla, consolidándose como una de las películas de horror más comentadas de lo que va del año.

Realizada con un presupuesto cercano a los 750 mil dólares, la cinta ha logrado recaudar cientos de millones en todo el mundo y mantenerse durante varias semanas entre las películas más vistas, una hazaña poco común para una producción independiente.

UNA HISTORIA DE AMOR Y PESADILLA

La trama sigue a Bear, un joven que desea conquistar a Nikki, la mujer de la que está enamorado. Sin embargo, tras recurrir a un misterioso objeto capaz de conceder deseos, obtiene exactamente lo que pidió, aunque de una forma aterradora. Lo que parecía una fantasía romántica se transforma en una obsesión enfermiza que pronto deriva en una espiral de horror psicológico, violencia y pérdida de control.

La película toma elementos clásicos de las historias de “cuidado con lo que deseas”, pero los lleva hacia terrenos mucho más oscuros e incómodos. El resultado es una propuesta que combina tensión, humor negro, suspenso y momentos profundamente perturbadores.

DE YOUTUBE A HOLLYWOOD

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno es la historia de su creador. Curry Barker, de apenas 26 años, comenzó construyendo una audiencia a través de internet antes de dar el salto al cine. Ni siquiera él esperaba la magnitud del éxito alcanzado por la película.

En medios internacionales, Barker reconoció su sorpresa ante la extraordinaria permanencia de la cinta en taquilla, algo poco habitual para una producción de terror independiente. El director ha señalado que todavía intenta comprender por qué la película ha conectado de manera tan fuerte con el público.

El éxito ha sido tan grande que la industria ya observa al cineasta como una de las nuevas voces del género, mientras el público especula sobre posibles continuaciones del universo de “Obsesión”.

APROBADA POR LA CRÍTICA

Si algo distingue a “Obsesión” es que ha conseguido algo poco frecuente: convencer tanto a la crítica especializada como al público.

Hasta el momento, la película mantiene un 94 por ciento de aprobación entre los críticos y un 94 por ciento entre la audiencia verificada en Rotten Tomatoes. Además, ha recibido elogios por su originalidad, su capacidad para generar incomodidad y la actuación de Inde Navarrette, considerada por diversos críticos como una de las grandes revelaciones del año.

El consenso de la crítica en Rotten Tomatoes destaca que la película logra transformar una premisa inquietante en una experiencia entretenida, perturbadora y sorprendentemente efectiva.

¿POR QUÉ VERLA?

Más allá de los números, “Obsesión” representa uno de esos raros casos en los que una película de bajo presupuesto consigue abrirse paso gracias al boca a boca. Su propuesta mezcla terror psicológico, crítica a las relaciones obsesivas y una atmósfera que evita los sustos fáciles para apostar por una inquietud que permanece después de terminar la función.

Para los aficionados al cine de horror, la cinta ofrece una historia distinta a las fórmulas habituales del género. Y para quienes disfrutan descubrir películas antes de que se conviertan en clásicos de culto, “Obsesión” aparece como una de las experiencias cinematográficas más comentadas y exitosas de la temporada.