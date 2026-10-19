Obstruir con mercancía la banqueta puede llevar a sanciones o a la clausura de negocios en Durango

La obstrucción de banquetas por parte de comercios que colocan su mercancía en la vía pública, principalmente en el Centro Histórico de Durango, es una situación que las autoridades han tratado de combatir.

Aseguran que cada vez son menos los establecimientos que incurren en esta práctica, pero advierten que, de hacerlo, pueden recibir sanciones que van desde multas hasta la clausura temporal del local.

Las autoridades municipales pueden aplicar sanciones por obstruir el paso peatonal en las banquetas. Las actas de inspección se envían al Juzgado Cívico para que se determine la sanción correspondiente.

Los comercios acostumbran colocar su mercancía en mesas, maniquíes y otro tipo de estructuras sobre las banquetas, lo que obstruye el paso de los peatones. Esta es una de las prácticas que se busca evitar.

El director Ubaldo Salazar Chávez comentó que, desde que comenzaron a aplicarse las actas de inspección a comercios de diferentes zonas de la ciudad, incluido el Centro Histórico, ha disminuido el número de establecimientos que obstaculizan las banquetas.

Explicó que primero se realizaron exhortos y, posteriormente, se comenzaron a aplicar las actas de inspección. A raíz de estas medidas, señaló, los comerciantes han empezado a cumplir con las disposiciones.

El director aseguró que diariamente hay personal que realiza recorridos por el Centro Histórico para verificar que las banquetas se encuentren libres. Cuando detectan alguna obstrucción, se solicita a los comerciantes que ingresen la mercancía al establecimiento.