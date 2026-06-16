Ocho de cada 10 duranguenses utilizan internet: INEGI
Durango se mantiene entre las entidades del país donde más de ocho de cada 10 personas utilizan internet, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mapa estatal elaborado por el organismo ubica a Durango dentro del rango de entre 80 y 90 por ciento de población usuaria de internet de seis años y más, colocándolo por encima de entidades del sur del país donde los niveles de conectividad son menores.
A nivel nacional, el INEGI estimó que 104.9 millones de personas utilizan internet, lo que representa el 86.1 por ciento de la población de seis años y más. La cifra significó un incremento de tres puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el indicador fue de 83.1 por ciento.
El estudio establece que el acceso a internet continúa creciendo en México. Durante 2025, 31.1 millones de hogares contaron con este servicio, equivalentes al 78.3 por ciento del total nacional, cifra que prácticamente duplica la registrada hace una década.
La encuesta también revela que el teléfono celular es la principal herramienta tecnológica entre la población mexicana. En 2025 se contabilizaron 103.2 millones de personas usuarias de estos dispositivos, es decir, el 84.6 por ciento de la población de seis años y más.
Además, el 97.3 por ciento de quienes utilizan internet se conecta mediante un teléfono inteligente, mientras que la mitad también accede a la red a través de televisores inteligentes y poco más de un tercio (36.2 por ciento) lo hace mediante computadoras, y solo el 7.7 por ciento con consolas de videojuegos.
Los resultados de la ENDUTIH muestran que, aunque persisten diferencias entre entidades y entre zonas urbanas y rurales, Durango forma parte de los estados donde el uso de las tecnologías digitales mantiene una tendencia de crecimiento, impulsada principalmente por el acceso a internet y la amplia utilización de teléfonos inteligentes.
Los datos revelan que, a pesar de ser Durango una entidad geográficamente muy complicada, por contar con miles de poblados, muchos de ellos alejados de zonas urbanas y con complicaciones para su acceso, la población usa el internet a través de sus celulares para buscar estar conectados con el resto de la población y con el mundo.