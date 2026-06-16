Ocho de cada 10 duranguenses utilizan internet: INEGI 

Durango se mantiene entre las entidades del país donde más de ocho de cada 10 personas utilizan internet, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mapa estatal elaborado por el organismo ubica a Durango dentro del rango de entre 80 y 90 por ciento de población usuaria de internet de seis años y más , colocándolo por encima de entidades del sur del país donde los niveles de conectividad son menores.

A nivel nacional, el INEGI estimó que 104.9 millones de personas utilizan internet , lo que representa el 86.1 por ciento de la población de seis años y más. La cifra significó un incremento de tres puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el indicador fue de 83.1 por ciento.

El estudio establece que el acceso a internet continúa creciendo en México. Durante 2025, 31.1 millones de hogares contaron con este servicio, equivalentes al 78.3 por ciento del total nacional , cifra que prácticamente duplica la registrada hace una década.

La encuesta también revela que el teléfono celular es la principal herramienta tecnológica entre la población mexicana . En 2025 se contabilizaron 103.2 millones de personas usuarias de estos dispositivos, es decir, el 84.6 por ciento de la población de seis años y más.

Además, el 97.3 por ciento de quienes utilizan internet se conecta mediante un teléfono inteligente, mientras que la mitad también accede a la red a través de televisores inteligentes y poco más de un tercio (36.2 por ciento) lo hace mediante computadoras, y solo el 7.7 por ciento con consolas de videojuegos.

Los resultados de la ENDUTIH muestran que, aunque persisten diferencias entre entidades y entre zonas urbanas y rurales, Durango forma parte de los estados donde el uso de las tecnologías digitales mantiene una tendencia de crecimiento , impulsada principalmente por el acceso a internet y la amplia utilización de teléfonos inteligentes.