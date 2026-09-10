Ocho de cada diez suicidios corresponden a hombres

Ocho de cada 10 suicidios corresponden a hombres, situación que refleja la dificultad que existe entre la población masculina para hablar de sus problemas emocionales y buscar ayuda, advirtió Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud en Durango.

Durante el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el funcionario señaló que los hombres suelen cargar en silencio con problemas económicos, familiares, laborales o escolares , debido a que culturalmente se les ha enseñado a trabajar, aportar y resolver por sí mismos sus dificultades.

“Muchas veces nosotros, como seres humanos y como varones, no nos apoyamos y traemos problemas”, señaló Nájera Torres, al explicar que esta situación puede presentarse entre estudiantes, empleados de distintos sectores y hasta en trabajadores de la salud.

Explicó que las presiones económicas, los gastos del hogar y los problemas familiares pueden acumularse cuando no son comunicados, por lo que algunos hombres buscan una válvula de escape, particularmente durante los fines de semana, en lugar de hablar de lo que están viviendo.

Cifra importante

El secretario de Salud consideró que el hecho de que ocho de cada 10 suicidios sean de hombres debe llamar la atención sobre la necesidad de modificar esta conducta y promover que los varones expresen sus emociones y pidan ayuda cuando enfrentan alguna dificultad.

Nájera Torres llamó a los hombres a buscar un equilibrio en su salud mental y, ante cualquier problema, hablar con su pareja, padres o familiares cercanos, ya que compartir lo que sienten permite encontrar apoyo y buscar una salida antes de que la situación se agrave.

“Si tenemos problemas, tenemos la necesidad de comunicar con nuestras parejas, padres o familiares cercanos porque son los únicos que nos pueden ayudar a salir adelante”, señaló.

El funcionario destacó que la prevención del suicidio requiere romper con la idea de que los hombres deben enfrentar solos sus problemas y fomentar una mayor comunicación dentro de las familias.

El dato de que ocho de cada 10 suicidios consumados corresponden a hombres también ha sido señalado públicamente en Durango con base en estadísticas del INEGI.