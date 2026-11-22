Un reporte sobre la presencia de ocho sujetos presuntamente armados provocó una alerta durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, luego de que un ciudadano denunciara que los ocupantes de una camioneta le habían apuntado con armas de fuego.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 04:00 horas, en las inmediaciones de las calles Antares y Vía Láctea, del fraccionamiento Villas del Guadiana III, ubicado en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada mediante una llamada anónima, los individuos viajaban a bordo de una camioneta de color blanco y aparentemente portaban armas de fuego, con las cuales habrían intimidado directamente al denunciante.

La persona que solicitó ayuda describió a los ocupantes como sujetos de apariencia pandillera, aunque no proporcionó mayores características físicas ni detalles que permitieran establecer su identidad.

Ante la gravedad de lo reportado, el incidente fue comunicado a las autoridades para su atención, debido al riesgo que representaría la presencia de personas armadas en una zona habitacional durante la madrugada.