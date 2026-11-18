A principios de los años noventa del siglo pasado, Cuba vivió lo que fue llamado el periodo especial en tiempos de paz. Se trataba de la extraordinariamente grave y persistente caída económica y de los niveles de vida de la gente como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética y el bloque socialista, y del subsidio —según algunos de hasta 25% del PIB— que estos países le entregaban a la isla. En 1990 y 1991, Fidel Castro anunció y promovió a través de discursos, manuales y anuncios, entre otros, de las Fuerzas Armadas, de la cría de cerdos y gallinas en los domicilios de los cubanos, a título individual. Parece que esto correspondía a una cierta tradición cubana que incluso fue denunciada por el propio Fidel en 1971, en particular refiriéndose a la costumbre de engordar un cerdo en la casa para poder abatirlo, cocinarlo y consumirlo en Navidad, una fiesta con enorme trascendencia en Cuba.

Huelga decir que la estrategia no prosperó. Las gallinas no ponían la cantidad de huevos que se suponía que debían producir, y los cerdos representaban más una amenaza a la salud pública que una solución a la escasez de carne de puerco.

Más aún, como muchas de las ocurrencias castristas, dejaba de lado un reto formidable: en un país donde se dejó de producir casi todo con motivo de la suspensión del apoyo soviético, no era para nada fácil conseguir alimentos para las gallinas y los cerdos. Nicolás Maduro, que siempre idolatró a Castro, no se quedó atrás con su iniciativa de criar conejos en cada casa venezolana para combatir la hambruna que obligó a casi ocho millones de venezolanos a emigrar.

Ahora nos sale la jefa de gobierno de la Ciudad de México con la misma idea: tener gallinas en las casas para que pongan huevos, según ella, hasta quince por día una vez que las gallinas lleguen a la edad de merecer, por así decirlo. Al igual que los delirios de López Obrador de sembrar arbolitos —frutales y maderables en el programa Sembrando Vida—, es probable que nunca sepamos exactamente cuántas gallinas se repartirán en la Ciudad de México y cuántos huevos pondrán. Menos aún sabremos si dichos huevos se consumen por la familia que crió las gallinas o si se venden en un changarrito afuera de la casa. Lo que sí podemos afirmar sin mayor lugar a dudas es que la cría de gallinas en los domicilios de la Ciudad de México no va a funcionar, y es solo una locura más de los dirigentes de la 4T. Que no importaría mayormente, salvo por el gasto inútil, si no fuera una ocurrencia de Clara Brugada.

Lo que importa aquí, sin embargo, es que no es para nada imposible que Clara Brugada sea la próxima presidenta de México. Sé que muchos de mis amigos y colegas descartan esta hipótesis, sosteniendo que simplemente no es factible que un personaje así pueda llegar a Palacio Nacional.

Yo no quisiera entrar en el debate de si sí o no es susceptible Brugada de conducir al país. Me importa más el juego de la sucesión presidencial del 2030, que arrancará ya de lleno inmediatamente después de las elecciones del 2027.

Si López Obrador sigue vigente política y físicamente a finales del 2029, tendrá algo que decir sobre la candidatura que presentará Morena a la presidencia de la República. Por los antecedentes públicos y conocidos, podemos suponer que no solo vería con malos ojos la opción de Omar García Harfuch, sino que ejercería una especie de veto. Sabemos que tampoco vería con buenos ojos la candidatura de Ebrard, ya que en dos ocasiones se opuso de facto a ella. Y es probable también que la propia Sheinbaum se sentiría incómoda con la opción de Ebrard por la misma desconfianza que la llevó a vigilarlo de cerca con distintos personajes en sus negociaciones comerciales en EU.

Entonces, puede uno preguntarse si hay vetos contrapuestos y preferencias ya manifestadas, si la candidata de López Obrador a la presidencia en el 2030 no sea justamente Clara Brugada. Todo parece indicar que sí, aunque, desde luego, a tanta distancia de la decisión nada es seguro. Pero pensémoslo bien: podríamos tener una presidenta a partir del 2030 que llama a todos los capitalinos, por lo menos, a criar gallinas en sus casas, sus patios y, como lo hicieron algunos en Cuba bajo Fidel, con los cerdos en las tinas de sus sanitarios. Disfruten lo votado.