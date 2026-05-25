Oferta de empleo vía TikTok: El caso de una adolescente de secundaria desaparecida en Jalisco

Ante la alarmante posibilidad de secuestro con posible motivo de trata de personas o reclutamiento forzado en uno de los estados líderes en materia de desapariciones, los tutores de la joven continúan con la difusión de los hechos, solicitando a la población brindar información relevante para su encuentro y rescate.

¿Qué se sabe del caso?

La víctima en cuestión, Camila Janeth Rivas Velázquez, se trata de una adolescente de 13 años de quien no se sabe actualmente su paradero desde el día 19 de mayo del presente año, luego de que arribara a la Secundaria Técnica no. 170 en su turno vespertino, localizada en la colonia Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con la información compartida por el padre de Camila, Jaime Vázquez, una vez llegaron a recogerla a la hora correspondiente a su salida, una de las compañeras de su hija le comentó que no se encontraba en el plantel educativo, ya que solo permaneció por un momento para despedirse, al contar con una propuesta laboral con una fuerte suma de dinero como paga.

Al inspeccionar los dispositivos de la menor, se percataron de que en la red social de videos cortos llamada TikTok, contaba con mensajes en los que se le compartía dicha oferta de trabajo, por lo que existe la posibilidad de que se trate de un método de captación por engaño.

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¿Cómo sucedió la desaparición?

De acuerdo con las tomas de las cámaras cercanas a la zona, la víctima pudo haberse subido a un transporte solicitado vía plataforma digital en las cercanías de la secundaria, en el cual se encontraba un adulto como pasajero del propio vehículo.

Dicho taxi tendría como destino la Nueva Central Camionera, ubicada en la localidad de San Pedro de Tlaquepaque. A pesar de esto, las autoridades correspondientes no han confirmado o desmentido el destino al que se dirigía la estudiante ni las identidades de las personas involucradas en este traslado, cuyos motivos todavía no se han esclarecido.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha emitido una ficha en la que se detalla el aspecto general de la menor para su búsqueda y reconocimiento. Se detalla a la víctima con complexión robusta, una estatura de 1.60 metros, tez morena, cabello chino color castaño oscuro y dos verrugas en su cuello como seña distintiva.

Fue vista por última vez portando una camisa blanca con franjas café, blusa de manga larga con estampado floral, acompañada de pants gris con franjas blancas y con estampados del escudo de la institución académica, además de tenis negros con blanco de la marca Converse y una mochila de colores rosa y morado floreada.