¡OFICIAL! Bad Bunny estará en 'Toy Story 5', ¿qué personaje interpretará?

El universo de Pixar y Disney vuelve a expandirse y lo hace con una sorpresa que pocos esperaban, el cantante puertorriqueño Bad Bunny formará parte del elenco de voces de Toy Story 5. La noticia fue confirmada por la propia productora, desatando entusiasmo entre fans del cine y de la música, ya que se trata del debut del artista en una película animada de esta magnitud.

¿Qué personaje interpretará?

Bad Bunny dará vida a un personaje completamente nuevo dentro de la franquicia: “Pizza con gafas de sol” (o Pizza with Sunglasses en inglés). Se trata de un juguete con una apariencia llamativa y una personalidad “cool”, muy en línea con el estilo del propio artista.

Este curioso personaje forma parte de una comunidad de juguetes olvidados que viven en una especie de cobertizo o casa abandonada dentro de un jardín , alejados del mundo principal donde interactúan Woody, Buzz y compañía.

Aunque su participación apunta a ser breve o tipo cameo, su presencia promete aportar frescura y humor a la historia, además de conectar con nuevas audiencias.

Un debut en la animación

Si bien esta será la primera vez que Bad Bunny presta su voz a un personaje animado, no es ajeno a la actuación. El artista ya ha participado en producciones como Bullet Train y otros proyectos cinematográficos, consolidando poco a poco su presencia en Hollywood.

Además, este nuevo paso confirma su versatilidad como figura global del entretenimiento, capaz de moverse entre la música, la lucha libre, la moda y ahora el doblaje.

Personajes nuevos y otros históricos

Toy Story 5 también traerá de vuelta a personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes enfrentarán una nueva problemática: el impacto de la tecnología en la forma de jugar de los niños.

Uno de los nuevos elementos en la trama será “Lilypad”, un dispositivo tecnológico que competirá por la atención de Bonnie, lo que generará un conflicto entre lo clásico y lo moderno dentro del universo de los juguetes.

En este contexto, personajes como el de Bad Bunny ayudarán a ampliar el mundo narrativo, mostrando nuevas perspectivas dentro de la historia.

¿Cuándo llegará a cines?

La película está programada para estrenarse el 18 de junio de 2026 y ya es una de las producciones más esperadas del año. Con la incorporación de figuras como Bad Bunny, Pixar busca renovar la franquicia sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno global.

La participación del cantante no solo suma un nombre de peso al elenco, sino que también refleja cómo la saga sigue evolucionando y adaptándose a nuevas generaciones.