¡OFICIAL! Javier Aguirre es el nuevo DT del Valencia tras cerrar las negociaciones en España

El Valencia CF ha cerrado formalmente la incorporación del entrenador mexicano Javier Aguirre como su nuevo director técnico para encarar LaLiga. La primicia fue dada a conocer por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien confirmó que las partes alcanzaron un acuerdo total tras pulir los últimos aspectos contractuales en las últimas horas.

Las conversaciones entre la comitiva del club blanquinegro y el entorno del preparador azteca avanzaron de forma vertiginosa tras la salida del estratega Carlos Corberán. La urgencia de la cúpula directiva por contratar a un perfil experimentado impulsó una negociación directa que culminó exitosamente con la aceptación de un contrato enfocado en la reestructuración táctica inmediata.

Un territorio que ya ha explorado

El firme interés institucional por Aguirre se afianzó tras el sobresaliente desempeño futbolístico que firmó dirigiendo a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026. Su acreditada destreza para gestionar vestuarios bajo máxima exigencia, sumada al orden colectivo que impregnó en el conjunto tricolor, resultaron determinantes para validar su candidatura por encima de otras opciones.

Con este arribo, la entidad de Mestalla se constituye en el séptimo club español en la dilatada trayectoria del 'Vasco' en el balompié de aquel país. El técnico mexicano ostenta un bagaje envidiable tras sus pasos previos por Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, convirtiéndose en una figura sumamente respetada en el ámbito de LaLiga.

Busca reestructurar al equipo 'Che'

La llegada del timonel azteca obedece a un momento complejo en el plano deportivo, ya que el equipo marcha en el puesto decimoctavo de la tabla con solo cuatro unidades. La comisión directiva considera que la metodología pragmática del entrenador es la herramienta indispensable para revertir la dinámica negativa y evitar complicaciones severas en la zona de descenso.

Se contempla que Aguirre viaje a territorio español en las próximas horas para firmar su compromiso e iniciar de inmediato los entrenamientos en la ciudad deportiva. El estratega asumirá el mando con el objetivo de debutar en el banquillo valencianista este fin de semana y encarar un calendario decisivo para el futuro institucional.