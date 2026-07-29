¡OFICIAL! México albergará de forma íntegra la Copa Oro 2027 tras 24 largos años de espera

La Concacaf y la Federación Mexicana de Fútbol oficializaron este miércoles el retorno de la Copa Oro a territorio mexicano para 2027. Tras más de dos décadas de hegemonía estadounidense como sede casi exclusiva del torneo, el organismo regional acordó repatriar la competencia a suelo azteca para aprovechar la inercia operativa, comercial y mediática dejada por la reciente Copa del Mundo 2026.

La determinación pone fin a un ayuno de 24 años sin partidos del certamen continental en el país. La última ocasión en que México albergó encuentros de esta competencia fue en la edición de 2003, cuando el Estadio Azteca y el Estadio Jalisco funcionaron como sedes. Desde entonces, el torneo permaneció afianzado en Estados Unidos, convirtiendo esta decisión en un viraje estructural para el fútbol regional.

Un gran escenario económico y deportivo

El eje central del proyecto radica en la infraestructura de vanguardia legada por la cita mundialista. Los tres recintos principales que albergaron 13 cotejos internacionales, el Estadio Azteca en la capital, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey, encabezan la nómina de escenarios listos para recibir las fases de grupos y eliminatorias de la competencia en 2027.

Detrás del anuncio subyace una estrategia económica clara por parte de Concacaf. El organismo busca capitalizar el impacto en taquilla y la respuesta del público local, garantizando entradas agotadas y mayor valor de patrocinio. Además, la jugada empalma con la comercialización de los derechos de transmisión en el mercado mexicano, donde servicios por suscripción como Netflix retransmitirán el torneo a nivel nacional.

¿Cuál será el calendario de la Copa Oro 2027?

En lo deportivo, la resolución responde al reclamo histórico de la selección mexicana por ejercer la localía real en compromisos oficiales. El equipo nacional, actual campeón defensor del área, volverá a disputar el trofeo más relevante de la región ante su afición, evitando los constantes viajes por territorio norteamericano que caracterizaron a las últimas once ediciones del certamen.

Aunque la confederación aún no detalla el calendario definitivo ni el número final de sedes, la confirmación marca el inicio del plan operativo rumbo a 2027. Con esta designación, México reafirma su posición como el epicentro organizativo del fútbol en el área, extendiendo el legado del Mundial más allá del silbatazo final del torneo planetario.