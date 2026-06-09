¡Oficial! Publican decreto para hacer Home Office por inauguración del Mundial: ¿a quiénes aplica?

A solo unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, el Gobierno Federal publicó un decreto con medidas extraordinarias para facilitar la movilidad y evitar el colapso vial durante la jornada inaugural del torneo. La disposición contempla esquemas de trabajo a distancia para diversos sectores, así como la suspensión de clases en la capital del país.

La decisión responde a la expectativa de miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la Ciudad de México para presenciar el partido inaugural y participar en las actividades relacionadas con la justa mundialista.

¿Para quiénes será el Home Office?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México deberán implementar esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles para gran parte de su personal el próximo 11 de junio.

La intención es disminuir la carga vehicular y permitir una mejor operación de los sistemas de transporte público durante la inauguración del Mundial.

Además, el Gobierno Federal hizo un llamado al sector privado y social para que adopten medidas similares en aquellas actividades que puedan realizarse a distancia. Aunque en el caso de las empresas particulares no existe una obligación legal de otorgar home office, las autoridades consideran que la colaboración del sector empresarial será clave para el éxito del operativo de movilidad.

Entonces... ¿quiénes sí y quiénes no?

El decreto señala que los beneficios aplican principalmente para trabajadores administrativos y personal cuyas funciones puedan desarrollarse mediante herramientas digitales . Sin embargo, existen sectores considerados esenciales que deberán continuar laborando de manera presencial.

Entre quienes no podrán acceder al trabajo remoto se encuentran empleados de los servicios de salud, cuerpos de seguridad, protección civil, control migratorio y personal encargado de la operación de infraestructura estratégica relacionada con energía, agua y transporte. Las autoridades consideran indispensable mantener la operación normal de estos servicios debido a la magnitud del evento internacional.

También habrá suspensión de clases

Otra de las medidas anunciadas contempla la suspensión de actividades escolares en la Ciudad de México para estudiantes de educación básica, escuelas normales, bachilleratos e instituciones de educación superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. La medida busca reducir significativamente los desplazamientos dentro de la capital durante el día inaugural del torneo.