Oficial: Vehículos foráneos ya no ocuparán ‘Pase Turístico’ para circular en Nuevo León

El llamado “Pase Turístico” tuvo una vida breve en Nuevo León. El Gobierno estatal canceló el requisito que sería obligatorio para los vehículos con placas de otras entidades, por lo que quienes visiten el estado ya no tendrán que tramitarlo para poder circular.

El gobernador Samuel García informó que el Instituto de Control Vehicular dejará sin efectos los lineamientos publicados para implementar el permiso, cuya aplicación estaba programada para comenzar el próximo 21 de octubre.

Además, el Ejecutivo enviará al Congreso de Nuevo León una iniciativa para eliminar de la Ley de Movilidad la figura del Pase Turístico y analizará la vía jurídica para vetar la reforma que le dio origen.

Aunque la derogación legislativa todavía debe formalizarse, el Gobierno estatal aseguró que el trámite ya fue retirado del portal oficial y que no será exigido a los automovilistas.

No habrá operativos contra vehículos foráneos

Como parte de la decisión, la Secretaría de Seguridad Pública recibió la instrucción de no realizar operativos de Fuerza Civil o de Movilidad relacionados con el permiso.

“En lugar de perseguir, vamos a facilitar”, señaló Samuel García al confirmar la cancelación. El mandatario argumentó que detener automóviles únicamente por llevar placas de otra entidad podría abrir la puerta a actos de molestia o extorsión.

El proyecto original contemplaba que los propietarios de vehículos foráneos tramitaran gratuitamente y por internet un pase con vigencia máxima de 30 días naturales al año. Quienes necesitaran permanecer durante más tiempo debían inscribirse en el Registro Vehicular de Estancia Prolongada.

La medida había provocado críticas de alcaldes metropolitanos, legisladores, cámaras empresariales y autoridades de estados vecinos como Coahuila y Tamaulipas. Incluso el municipio de García anunció anticipadamente que no sancionaría a quienes circularan sin el documento.

Preparan descuentos para cambiar placas

La eliminación del pase no significa que desaparecerán las acciones para regularizar los automóviles cuyos propietarios viven permanentemente en Nuevo León, pero conservan placas expedidas en otros estados.

El Gobierno estatal adelantó que ofrecerá descuentos y facilidades digitales para realizar el cambio de propietario y obtener placas de Nuevo León. Los detalles de estos incentivos serán anunciados posteriormente.

Las autoridades sostuvieron que la seguridad vehicular se mantendrá mediante el C5, el cruce de información con el Registro Público Vehicular y una red de más de 20 mil cámaras, sin detener indiscriminadamente a conductores foráneos.

Sin embargo, quienes circulen por Nuevo León deberán conservar en regla la licencia, tarjeta de circulación y documentos con los que puedan acreditar la propiedad del automóvil. Las infracciones previstas en los reglamentos municipales de tránsito continuarán vigentes, independientemente del estado en el que hayan sido expedidas las placas.

Con esta decisión, los visitantes provenientes de Durango y otras entidades podrán ingresar y circular en Nuevo León sin solicitar previamente el denominado Pase Turístico.