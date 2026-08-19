Ofrecer o pedir 'mordida' quedará grabado en Durango; habrá sanciones para conductores y agentes

Las consecuencias de recibir dinero durante un hecho de vialidad no solo serán para el elemento que solicite la “mordida”, sino que también se aplicará una sanción al conductor, ya que incurre en una falta administrativa.

Con la adquisición de cámaras de solapa que serán entregadas esta semana a la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de Durango, ofrecer o recibir “mordidas” quedará grabado y se podrá actuar. En el caso de los elementos, se iniciará un proceso ante Asuntos Internos, mientras que para los ciudadanos se considerará una falta administrativa.

Las autoridades aseguran que se pretende disminuir la corrupción y acciones de controversias que se generan principalmente en cuestiones de vialidad.

Son los conductores quienes principalmente manifiestan inconformidad ante la actuación de los agentes de Vialidad, por lo que su actuación será supervisada, su labor se podrá analizar y así tomar una determinación.

Marco Antonio Contreras Villanueva, director de Seguridad Pública, reconoció que existe un mayor número de controversias en temas de vialidad; sin embargo, elementos de la Policía Preventiva también portarán este tipo de cámaras.

El funcionario indicó que solo falta que el software quede listo para poder utilizar estas cámaras corporales. Además, señaló que no podrán ser manipuladas y permanecerán encendidas las 24 horas.

En caso de que sean apagadas o manipuladas, se enviará una alerta al call center, donde se concentrará la información que capten en video estos aparatos. Serán 200 cámaras en total para cubrir los diferentes turnos.

Aseguró que esta herramienta permitirá proteger tanto a los elementos como a los ciudadanos. Hasta el momento, mediante otras herramientas, se han obtenido videos de elementos municipales que han recibido dinero por parte de ciudadanos.

Son 12 elementos los que, en lo que va del año, han sido sancionados por ese motivo; algunos pertenecen a Vialidad y otros a la Policía Preventiva.