Ofrecían en WhatsApp motocicleta robada en Durango; hay dos detenidos

Un hombre que fue víctima del robo de su motocicleta durante la madrugada del martes 13 de octubre, en la colonia La Virgen, de la ciudad de Durango, logró recuperarla durante la noche del mismo día, luego de descubrir que la unidad estaba siendo ofrecida en venta a través de un grupo de WhatsApp, situación que terminó con dos personas detenidas por elementos de la Policía Estatal.

El afectado fue identificado como Aarón, quien aproximadamente a las 10:00 horas solicitó la intervención de las autoridades, luego de percatarse de que su motocicleta de la marca Bajaj, línea Dominar 250, modelo 2023, color negro con plata y placas de circulación del estado de Durango, había desaparecido del exterior de su domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, la unidad se encontraba estacionada frente a su vivienda, en la colonia La Virgen, cuando durante la madrugada fue sustraída por personas desconocidas, situación de la que se percató aproximadamente a las 09:20 horas.

Tras descubrir el robo, Aarón comenzó a revisar las cámaras de videovigilancia de algunos vecinos, logrando encontrar una grabación en la que se observa que, alrededor de las 04:15 horas, dos sujetos llegaron a bordo de otra motocicleta, de la cual descendió uno de ellos para llevarse la Dominar 250 empujándola , mientras su acompañante se retiraba del lugar.

Con estas imágenes, el afectado realizó el reporte al número de emergencias 911 y acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, horas después descubrió que su motocicleta estaba siendo ofrecida en venta dentro de un grupo de WhatsApp, por lo que decidió contactar al supuesto vendedor.

Fue así como acordó encontrarse con la persona que ofrecía la unidad aproximadamente a las 23:30 horas, en las inmediaciones de la calle Nazas y la avenida Enrique Carrola Antuna, antes Canelas, de la colonia Porfirio Díaz, solicitando previamente el apoyo de una patrulla para evitar que los presuntos responsables escaparan con el vehículo.

Finalmente, elementos de la Policía Municipal lograron detener a Ricardo, de 33 años, vecino de la colonia Juan Lira; y a Ángel, de 20, con domicilio en El Saltito; quienes tenían en su poder la motocicleta reportada como robada, mientras que el propietario confirmó la recuperación de su unidad y manifestó que acudiría nuevamente ante el Ministerio Público para conocer el procedimiento correspondiente y dar seguimiento a la investigación.