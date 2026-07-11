Olimpiada Matemática de Centroamérica y del Caribe se desarrollará en Durango 

La Facultad de Ciencias Exactas, será sede de la Olimpiada Matemática de Centroamérica y del Caribe 2026, que se llevará a cabo del 7 al 14 de agosto y reunirá a delegaciones de 13 países en uno de los encuentros académicos más importantes de la región para estudiantes de educación media superior.

Enrique Vargas Betancourt, director de la Facultad de Ciencias Exactas, informó que la designación de Durango como sede representa un reconocimiento a la experiencia de la Universidad en la organización de eventos académicos de carácter internacional y proyecta a la entidad como un referente en la promoción de las matemáticas y las ciencias.

Explicó que la Olimpiada Matemática de Centroamérica y del Caribe forma parte de las competencias regionales vinculadas con la Olimpiada Internacional de Matemáticas, considerada el certamen más importante del mundo en esta disciplina. Cada año la sede cambia entre los países participantes y, para la edición 2026, México fue designado como anfitrión.

La organización nacional corresponde al Comité Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que decidió realizar el evento fuera de la Ciudad de México y eligió a Durango como sede.

"Creemos que nos voltean a ver porque ya hemos sido sede de eventos similares y conocen la forma en que organizamos este tipo de actividades, además de la hospitalidad que ofrece la Universidad y el atractivo turístico de la ciudad de Durango", destacó Vargas Betancourt.

Hasta el momento han confirmado su participación delegaciones de Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México.

La competencia está dirigida a estudiantes de educación media superior y busca fomentar el interés por las matemáticas y las ciencias, además de incentivar a las nuevas generaciones a elegir carreras relacionadas con estas áreas del conocimiento.

Vargas Betancourt señaló que este tipo de olimpiadas ha contribuido a la formación de destacados matemáticos y, para la Facultad de Ciencias Exactas, representa también una oportunidad para acercar a jóvenes con alto desempeño académico a su oferta educativa.

Se espera la participación de 54 concursantes, ya que cada país estará representado por una delegación integrada por cuatro estudiantes, además de sus profesores líderes y acompañantes oficiales.