Olimpiada Nacional 2026: Alan Mateo Borunda gana medalla de bronce en luchas asociadas

El luchador duranguense Alan Mateo Borunda Jacobo logró una destacada actuación en la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de lucha libre, dentro de la categoría Infantil U-13 en los 52 kilogramos.

La competencia se desarrolla en Puebla, donde los mejores exponentes juveniles del país buscan subir al podio nacional . Borunda consiguió avanzar entre los mejores de su división luego de una intensa jornada de combates frente a representantes de distintos estados.

Tres victorias para acercarse a las medallas

El camino del duranguense comenzó con una victoria sobre Miguel Cruz, de Nuevo León. Posteriormente derrotó a Aldo Clavel, representante de Puebla, y más tarde superó a Hugo Fuentes, de Tamaulipas, resultados que le permitieron mantenerse en la pelea por las preseas.

En la ronda de grupos sufrió una derrota ante Braulio Sánchez, de Querétaro, quien más tarde se adjudicó la medalla de plata. Ya en las semifinales, Borunda enfrentó a Marcelo Cortero, de Tlaxcala, quien terminó proclamándose campeón de la categoría.

A pesar de no avanzar a la final, el resultado le permitió asegurar la medalla de bronce, la cual compartió con Marvin Delgadillo, representante de Jalisco.

Tlaxcala se quedó con el oro

La categoría Infantil U-13 de los 52 kilogramos tuvo como campeón a Marcelo Cortero, de Tlaxcala, mientras que Braulio Sánchez, de Querétaro, obtuvo la medalla de plata.

El nivel mostrado por los competidores dejó en evidencia la intensidad de una división que reunió a algunos de los mejores talentos juveniles del país en esta disciplina.

Continúa la actividad en Puebla

Además de Alan Mateo Borunda, otros luchadores participaron en la primera jornada del estilo libre. Jonathan Gadiel Ramos Santos consiguió una victoria frente a Quintana Roo antes de enfrentar a rivales de Puebla, Oaxaca y Querétaro.

También tuvieron actividad Kalel Durango Muro Martos, Edgar Emanuel Corona Ríos, Joel Estrada Escamilla y Saúl Rodríguez Gallegos , quienes buscaron avanzar en sus respectivas categorías durante el arranque de las competencias.

Las actividades de luchas asociadas continuarán en los próximos días, con más representantes buscando abrirse paso en una de las disciplinas más exigentes de la Olimpiada Nacional 2026.