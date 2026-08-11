Omar Fuentes: 'Estoy muerto vivo', ¿qué le pasó al cantante? Esto es lo que sabemos

Omar Montes generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer desde un hospital y compartir un mensaje que rápidamente encendió las alarmas en redes sociales.

¿Qué le pasó a Omar Montes?

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el cantante habría sufrido una fuerte indisposición gástrica después de una comida en Gijón, Asturias, lugar al que había acudido tras presentarse como parte de las actividades de la Semana Grande de la ciudad.

Después de su concierto, Montes se reunió con amigos para celebrar la victoria del boxeador Antonio Barrul. Durante el encuentro consumieron diferentes productos del mar y compartieron imágenes de la celebración en redes sociales.

Sin embargo, horas después el intérprete comenzó a sentirse mal y terminó necesitando atención médica. Según ¡HOLA!, el problema habría estado relacionado con un exceso de comida y derivó en una indisposición gastrointestinal que obligó al cantante a acudir a un centro hospitalario.

Ya desde el hospital, Omar apareció todavía con la misma camiseta que llevaba durante la reunión y con una vía intravenosa para recibir tratamiento. Además de asegurar que se encontraba “muerto vivo”, agregó que suele ponerse enfermo, restando cierta gravedad a lo sucedido.

¿Cuál es el estado de salud de Omar Montes?

Hasta el momento no se ha informado sobre una enfermedad grave ni sobre complicaciones mayores en la salud del cantante . Las versiones publicadas por medios internacionales apuntan a un malestar gastrointestinal y el propio artista se encargó de comunicarse con sus seguidores desde el hospital.

El ingreso ocurre en medio de una intensa temporada de trabajo para Omar Montes, quien mantiene diferentes presentaciones programadas durante agosto y septiembre en España. Su siguiente concierto está previsto para el 13 de agosto en Águilas, Murcia.

¿Cancelará sus próximos conciertos?

Por ahora, el equipo del cantante no ha anunciado oficialmente la cancelación o aplazamiento de sus próximas presentaciones, por lo que su agenda continúa sin modificaciones públicas tras el episodio de salud.

Así, aunque las imágenes desde el hospital provocaron inicialmente preocupación entre sus fanáticos, conocidos por el propio cantante como sus “iluminatis”, la información disponible hasta ahora apunta a que se trató de una indisposición estomacal que requirió atención médica, mientras se espera conocer cómo evoluciona durante los próximos días.