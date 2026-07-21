Ópera y vino se unen en apoyo a ‘La Clásica de Durango’

La música clásica, el bel canto y una buena copa de vino se unirán por una causa especial el próximo jueves en “Ópera, Pan y Vino”, una velada organizada para recaudar fondos en beneficio de La Clásica de Durango 102.5 FM, estación dedicada a la difusión de la música académica y la cultura en la entidad.

La velada contará con las voces de las sopranos Guille Viveros, Eunice Torres y Dalia Hernández, así como con la participación especial del tenor internacional Alfredo Carrillo, quienes interpretarán un repertorio integrado por piezas de ópera y música clásica.

Una noche de bel canto

La propuesta busca acercar este género musical a públicos de todas las edades en un ambiente relajado, donde los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones en vivo mientras comparten una noche de convivencia.

Con una cooperación de 600 pesos por persona, el acceso incluirá tres copas de vino, una tabla de quesos y pan, además del programa musical preparado para la ocasión. Quienes deseen consumir más vino durante la velada podrán adquirirlo directamente en el lugar con un costo adicional.

Los organizadores destacaron que, además de ofrecer una experiencia cultural diferente, el evento tiene como objetivo respaldar el trabajo que realiza La Clásica de Durango 102.5 FM en la promoción de la música clásica y la difusión de contenidos culturales para la comunidad duranguense.

El evento se llevará a cabo el jueves a las 19:00 horas en las instalaciones del Instituto Quadrivium, ubicadas en avenida 20 de Noviembre no. 900, casi esquina con Zaragoza. Las reservaciones pueden realizarse al teléfono 618 153 5014.

Los interesados podrán asistir de manera individual o en pareja para formar parte de esta noche en la que la música y la solidaridad compartirán el mismo escenario.