Operación 'Águila Alta' suma 4 drones derribados en la frontera México-Estados Unidos

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reportó que como parte de la operación "Águila Alta" con las autoridades estadounidenses, hasta el momento se han inhibido cuatro drones.

Drones vigilan rutas de traficantes de personas

El secretario de Defensa puntualizó que los cuatro drones fueron inhabilitados del lado mexicano, y expuso que estos artefactos no tripulados no están equipados con armas ni explosivos, sino que son comerciales y se utilizan para vigilar las rutas que utilizan los traficantes de personas.

"Ellos (las autoridades de Estados Unidos) no han inhibido ningún dron en lo que va del tiempo este en que se está realizando la operación Águila Alta", dijo.

Asimismo, el titular de la Sedena refirió que esta operación inició el pasado 7 de septiembre y finalizará el próximo 21.

Sobre la inhibición de un dron que reportó la noche de ayer la Sedena, el secretario Trevilla explicó que las autoridades estadounidenses lo localizaron en su territorio, "lo inhibieron y regresó a territorio mexicano" mark .

"Nos coordinamos, nos dieron la información, en territorio mexicano se logró que descendiera y se detuvo al operador", expresó. "Y en efecto es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal", detalló.

Sigue el uso de narcotúneles en la frontera con Estados Unidos

Sobre narcotúneles que aún se se siguen usando en la frontera entre México y Estados Unidos, el secretario de Defensa aseguró que han disminuido y hay una coordinación "muy estrecha".