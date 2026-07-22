Operación 'Dos de Bastos': Decomisan más de 3 mil 'maquinitas' y casi 10 toneladas de monedas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pusieron en marcha el primer despliegue de la Operación “Dos de Bastos”, a través de la cual aseguraron 3 mil 374 máquinas conocidas como “tragamonedas”, entre el 11 y el 20 de julio pasados.

Investigaciones de la Fiscalía de dicha entidad, establecen que grupos delincuenciales utilizan máquinas tragamonedas para captar y reclutar personas, así como para financiar y fortalecer sus operaciones ya que aprovechan los establecimientos que propician conductas ludópatas por lo que los convierten en focos criminógenos de fácil acceso sobre todo por su cercanía a planteles escolares u otros centros de convivencia, así como por su normalización social.

Expedientes de esta investigación, señalan que grupos criminales con diferentes orígenes imponen los referidos dispositivos ilegales bajo la amenaza de que en caso de negarse le harían daño o no le permitirían trabajar, posteriormente le dejan una “comisión” con la que convencen a las víctimas de que esta es una actividad lícita.

Otras conductas investigadas consisten en que una vez que las víctimas desarrollan adicción por los juegos de azar, diversos sujetos les financian las “partidas” y con el tiempo les generan adeudos y con ello son obligadas a participar en actividades delictivas como narcomenudeo, robo o “halconeo” para cubrir sólo los réditos.

También se advierte que, diversos sujetos identifican a quienes a través de estas apuestas pierden sus recursos personales o familiares, por lo que les ofrecen préstamos “gota a gota” ya sean niñas, niños, jóvenes, amas de casa o cualquier persona.

Se identificó que la imposición de las “tragamonedas” por parte de quienes se dedican a esta práctica ilegal, se ha ampliado de manera que los dispositivos han sido instalados no sólo en comercios como “tienditas”, papelerías o farmacias, sino que también rentan locales exclusivos en los que funcionan más de 20 equipos, estos lugares se encuentran en vías públicas y al interior de Centros Comerciales lo que propicia que la sociedad normalice esta práctica delictiva.

Aseguran más de 3 mil tragamonedas

Para combatir e inhibir las conductas señaladas, la Defensa y Guardia Nacional, realizaron el primer despliegue de la Operación “Dos de Bastos” en el Estado de México, con el que se logró asegurar 3 mil 374 “tragamonedas” conocidas como máquinas de cascada, de botón, clásica y “pinball”, cuyo valor comercial en el mercado equivale a 50 millones 610 mil pesos.

Las máquinas fueron embaladas en el lugar del aseguramiento con el fin de preservar la cadena de custodia y posteriormente trasladadas a instalaciones de la Fiscalía mexiquense, una vez en los lugares de resguardo, Agentes del Ministerio Público extrajeron de estas máquinas 9 toneladas y 697 kilos de monedas de diferentes denominaciones, que significan un estimado de 9 millones de pesos.

Golpe millonario

Con ello, a través de la Operación “Dos de Bastos”, las autoridades habrían asegurado numerario y máquinas tragamonedas por un total de 59 millones 610 mil pesos que, con base en las indagatorias eran parte de las estructuras financieras de grupos y redes delincuenciales.

La cantidad antes referida no incluye el valor de indicios diversos asegurados al interior de una fábrica de “tragamonedas” entre los que se encuentran un inmueble, maquinaria, herramientas, equipos electrónicos, materias primas y un vehículo de alta gama.

Para estos resultados, se contó con la estrecha coordinación institucional del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), ya que, para el análisis de las solicitudes de 234 técnicas de investigación de cateo, dispuso de un despliegue extraordinario de jueces de control que permitió cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la operación.

¿En qué municipios se realizó el operativo?

Los 89 municipios, pertenecientes al Estado de México, en los que se realizaron las acciones operativas son: Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amecameca, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Calimaya, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro Fabela.

También en Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Juchitepec, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, San Antonio La Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Soyaniquilpan.

Así como Tecámac, Tejupilco, Temamatla, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango.