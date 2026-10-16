Operación Mochila debe aplicarse en Durango por seguridad: regidora

Consideran que la aplicación del programa Operación Mochila en todas las escuelas públicas y privadas de los diferentes niveles educativos debe integrarse por seguridad de los propios alumnos y del personal de las instituciones, señalan.

La regidora Marisol Carrillo Quiroga recordó que muchos padres de familia consideran que activar este operativo representa un atentado contra los derechos humanos; sin embargo, aseguró que no aplicarlo puede dar lugar a otro tipo de riesgos y atentados para los alumnos y el personal educativo.

Comentó que esta revisión genera mayor seguridad para que maestros y alumnos se sientan tranquilos y protegidos, sobre todo ante situaciones de violencia que se han presentado en instituciones educativas y que han generado conmoción entre la sociedad.

Además de este tipo de operativos, la regidora indicó que se requieren caminos seguros alrededor de las escuelas y más rondines de vigilancia.

Aunque reconoció que no todo está en manos de las autoridades, señaló que los padres de familia también deben hacer lo propio desde casa, en cuanto a la educación de sus hijos, y estar al tanto de lo que hacen, así como de las actitudes que les permiten.

Carrillo Quiroga apuntó que es necesario realizar un análisis sobre lo que está provocando las actitudes violentas de muchos estudiantes y jóvenes, aunado a un mayor control o regulación del uso de las redes sociales.

A nivel general, autoridades y especialistas coinciden en que las nuevas generaciones, incluso los más pequeños del hogar, dedican muchas horas al uso del celular y las redes sociales, lo que puede generar diversas problemáticas, sobre todo en los ámbitos social, de convivencia y de salud.