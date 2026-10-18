Operan de emergencia a Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna; ya se recupera

El presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri Kalb, fue sometido a una cirugía de emergencia de vesícula biliar durante la madrugada, después de presentar molestias que requirieron atención médica. El club informó que la intervención fue exitosa y que su recuperación evoluciona favorablemente.

La noticia se dio a conocer después del triunfo de los Guerreros ante Querétaro, disputado este sábado en Torreón. Tras el encuentro, el directivo recibió atención y, luego de una valoración médica, se determinó que debía ser intervenido.

Mediante un comunicado, Santos Laguna explicó que Irarragorri permanecía en la sala de recuperación bajo vigilancia del personal médico. Hasta ese momento, no se había informado cuándo podría abandonar el hospital ni cuánto tiempo necesitaría para retomar sus actividades.

Alta y reposo dependerán de su evolución

El equipo señaló que los médicos establecerán la fecha del alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá cumplir el presidente del club.

Aunque el reporte describe una evolución satisfactoria, la institución no detalló el diagnóstico que motivó la cirugía ni ofreció información adicional sobre el procedimiento.

Santos Laguna indicó que mantendrá informada a la afición sobre el estado de salud de su directivo, quien agradeció las muestras de solidaridad y cariño recibidas.

La intervención ocurrió en una jornada de celebración deportiva para el conjunto lagunero, cuya goleada frente a Querétaro mantiene sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.