Operativo federal deja tres detenidos y aseguran droga, en Gómez Palacio
Un operativo realizado en un inmueble de la colonia Santa Rosalía, en Gómez Palacio, dejó como resultado tres personas detenidas, además del aseguramiento de diversas bolsas con sustancias de características similares a droga, dinero en efectivo y otros objetos.
La diligencia comenzó aproximadamente a las 15:00 horas, luego de que autoridades se reunieron en las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna para posteriormente trasladarse al inmueble ubicado en el cruce de las calles Gladiolas y Magnolias.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía Investigadora de Delitos, Ministerio Público y Servicios Periciales. En total, las fuerzas federales desplegaron 36 elementos, además del personal perteneciente a la Fiscalía estatal.
Durante la revisión fueron asegurados Galilea, de 28 años; Yajaira, de 30; y Julio César, de 26 años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Entre lo localizado se encuentran 13 bolsas que contenían hierba seca con características similares a la marihuana, así como 36 bolsas y envoltorios con polvo blanco o material semigranulado, cuyo contenido deberá ser analizado mediante los estudios periciales correspondientes.
Las autoridades también aseguraron una motocicleta de la marca Veloci, color negro con rojo; una bicicleta azul, cuatro pipas de cristal, un foco de cristal, cinco bolsas tipo mariconera y un dispositivo tipo vape. Además, fueron encontrados diversos billetes de diferentes denominaciones.
El efectivo asegurado suma cuatro mil 650 pesos. Tanto las sustancias como los objetos y vehículos quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora, mientras que las tres personas detenidas serán consideradas inocentes hasta que exista una resolución judicial que determine lo contrario.