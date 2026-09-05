Operativo militar sorprende a vecinos de Colinas del Saltito

El despliegue de elementos militares en calles del fraccionamiento Colinas del Saltito hoy por la mañana causó nerviosismo entre los vecinos de la zona.

Aunque de manera preliminar no se informó de detenciones o aseguramientos, los soldados recorrieron en vehículos blindados y a pie algunas privadas del fraccionamiento, interrogando incluso a algunas personas que circulaban por la zona.

Después de algunos minutos de presencia, guardia y revisiones, los militares se retiraron del lugar sin novedad aparente.

Aunque algunos habitantes del fraccionamiento preguntaron a los militares sobre el motivo de su presencia, los soldados se limitaron a pedirles que se resguardaran en su domicilio pues era una revisión de rutina.