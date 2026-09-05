Justicia

OPERATIVO MILITAR

Operativo militar sorprende a vecinos de Colinas del Saltito

Soldados recorrieron en vehículos blindados y a pie algunas privadas del fraccionamiento

Operativo militar sorprende a vecinos de Colinas del Saltito

Operativo militar sorprende a vecinos de Colinas del Saltito

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El despliegue de elementos  militares en calles del fraccionamiento Colinas del Saltito hoy por la mañana causó nerviosismo entre los vecinos de la zona.

Aunque de manera preliminar no se informó de detenciones o aseguramientos, los soldados recorrieron en vehículos blindados y a pie algunas privadas del fraccionamiento, interrogando incluso a algunas personas que circulaban por la zona. 

Después de algunos minutos de presencia, guardia y revisiones, los militares se retiraron del lugar sin novedad aparente. 

Aunque algunos habitantes del fraccionamiento preguntaron a los militares sobre el motivo de su presencia, los soldados se limitaron a pedirles que se resguardaran en su domicilio pues era una revisión de rutina.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPERATIVO DURANGO murcielagos los perrazos presencia,, fraccionamiento, Colinas, Saltito

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas