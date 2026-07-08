Operativos de 'Los Acorazados' dejan aseguramientos en distintos puntos de Durango

Elementos del Regimiento Blindado de Reconocimiento del Ejército Mexicano, conocidos como "Los Acorazados", desplegaron este martes una serie de operativos en diferentes sectores de la ciudad de Durango, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y combate a la delincuencia. De manera extraoficial, trascendió que los recorridos derivaron en aseguramientos y diligencias ministeriales.

Una de las movilizaciones se registró en la colonia Gobernadores, donde un presunto "halcón" logró escapar al percatarse de la presencia de las fuerzas federales. En su huida dejó abandonados diversos objetos que posteriormente fueron asegurados por el personal militar.

Entre lo localizado se encuentra un radio de comunicación, una mochila que presuntamente contenía droga, así como una camioneta de color blanco . Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, elementos del Ejército brindaron apoyo en un cateo realizado en la colonia Viva Reforma, diligencia encabezada por personal de la Fiscalía General de la Républica como parte de una carpeta de investigación en curso.

Las acciones generaron una importante presencia de unidades oficiales en ambos sectores, lo que llamó la atención de vecinos, quienes observaron el despliegue de las fuerzas de seguridad durante varias horas.

De manera preliminar, se informó que los vehículos, los objetos asegurados y las sustancias localizadas fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial , que será la encargada de determinar su procedencia y realizar los dictámenes correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había emitido información oficial sobre personas detenidas como resultado de estos operativos, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles.

La información disponible hasta el momento es de carácter extraoficial y se mantiene sujeta a la confirmación de las autoridades competentes, quienes continúan con las investigaciones derivadas de las acciones efectuadas durante la jornada.