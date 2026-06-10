Operativos en Durango son para mantener la tranquilidad: regidores

La presencia en Durango de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con los operativos que han realizado, así como el refuerzo de las fuerzas especiales conocidas como Los Murciélagos, más que generar incertidumbre entre la población, debe brindar tranquilidad, aseguraron regidores.

“El tema de seguridad es fundamental en cualquier ciudad. Nosotros estamos contentos, de cierta manera, porque la presencia del Gobierno Federal, a través de la Guardia Nacional y del Ejército, nos brinda y garantiza que Durango es una prioridad para mantener una ciudad tranquila”, expresó el regidor Diego Flores Arreola.

Señaló que se tiene conocimiento de lo que ocurre en cuestión de inseguridad en Sinaloa y Zacatecas, por lo que se busca evitar que Durango llegue a una situación similar.

“Sepan que la Guardia Nacional y el Ejército están haciendo lo propio. Este trabajo que están realizando y, desde luego, si hay refuerzos, esto también viene a brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos”.

Dijo que es necesario hacer un llamado a la ciudadanía para mantener la calma.

COORDINACIÓN

Por su parte, el regidor Iván Gurrola Vega indicó que el actuar de las corporaciones policiacas siempre genera tranquilidad.

“Nosotros creemos que es importante que trabajen de manera coordinada los tres órdenes de gobierno; eso genera más tranquilidad. Vimos que dieron a conocer algunas detenciones y eso siempre será positivo”, expresó.

Dijo que es necesaria la coordinación para seguir manteniendo una ciudad segura, aunque destacó que sería importante incluir o dar a conocer información a la Secretaría de Seguridad Pública de Durango y Municipal.

Manifestó: “Desconocemos por qué en estos operativos no han tenido información. Sin embargo, creemos que es bueno que se trabaje de manera coordinada. Ojalá que sigan realizándose los operativos en general”.

El regidor destacó que la estrategia de seguridad en estos operativos no se determina de manera local y que existe una razón para que se lleve a cabo de esa forma; sin embargo, considera importante que exista comunicación entre el municipio, el estado y la federación en materia de seguridad.

“Pese a que no tenemos toda la información, lo que sí queremos es que Durango esté tranquilo”, puntualizó.