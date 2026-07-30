Operativos mejoran percepción de seguridad; preocupa robo en carreteras: CCE

Han sido positivos los operativos federales para generar una percepción de mayor seguridad en el país, pero aún hace falta mejorar la seguridad en carreteras, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo.

“Creo que es bueno que estén sucediendo este tipo de operativos. Creo que la ciudadanía en general está tranquila. Como empresarios, el mensaje es positivo porque un estado tranquilo, con seguridad, es lo que se nos está brindando”, dijo.

Asimismo, expuso que esta percepción de seguridad debe también incentivar la denuncia, para que se actúe en consecuencia, ya que hasta el momento no se han conocido en esta instancia.

“No hasta el momento, pero siempre lo hemos dicho, cuando alguien lo diga, cuando alguien lo exprese, lo vamos a respaldar para que no tengan ese temor a algún tipo de represalia, que sientan el respaldo de todos para poder expresarlo, denunciar y que se actúe”, indicó.

Asimismo, sobre la inseguridad en carreteras, dijo que se debe fortalecer. “Ha habido incidentes en algunas de las carreteras del país. Eso sin duda afecta a todos y yo creo que seguir haciendo el llamado a las autoridades federales para que se pueda seguir trabajando en tener seguridad en las carreteras, es fundamental para todos los empresarios, para todos los productos y servicios del país, que se atienda el tema de seguridad en las carreteras”.

“Robo de mercancías en algunos tramos carreteros del país, principalmente, que insistimos en que se pueda atender para que podamos transitar con seguridad en todo México”, indicó.

Expuso que en su mayoría estos seguros están asegurados, pero por los incidentes, se incrementan los costos.