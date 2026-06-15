Operativos y despliegues federales de este fin de semana en Durango permanecen sin versión oficial

Mientras el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre acciones relevantes realizadas del 12 al 14 de junio de 2026 en distintos estados del país, en Durango trascendieron diversos operativos y movilizaciones de fuerzas federales que hasta el momento no han sido aclarados de manera oficial.

De acuerdo con el reporte federal, en coordinación con distintas corporaciones se efectuaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y droga en entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; sin embargo, Durango no fue incluido en el informe público pese a los movimientos registrados este fin de semana.

Uno de los hechos que generó expectación fue la presencia de Fuerzas Federales en las instalaciones del Club Campestre de Durango durante este domingo, aunque hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había precisado el motivo de la movilización ni los resultados de la intervención.

También trascendió la detención de Ely, elemento de la Policía Estatal adscrito al grupo de Reacción Inmediata, quien habría sido asegurado por personal de la Guardia Nacional en calles de la colonia Luis Echeverría, de la capital duranguense. Según versiones preliminares, el agente circulaba en un automóvil de la marca Chevrolet, línea Cavalier, modelo 2022, con presunto reporte de robo y además portaba un arma de fuego calibre .40.

Otro de los acontecimientos que permanece bajo hermetismo es el aseguramiento de una finca ubicada en el poblado Sebastián Lerdo de Tejada, perteneciente al municipio de Durango, donde presuntamente se desplegó un operativo encabezado por elementos de Fuerzas Especiales conocidos como “Murciélagos”.

Versiones no confirmadas señalan que los efectivos realizaban labores de reconocimiento terrestre apoyados con drones, y que uno de estos aparatos aéreos habría sido derribado, situación que derivó en el reforzamiento del operativo y en el aseguramiento del inmueble. Al cierre de esta nota continuaba el cerco militar sobre la carretera que conecta La Ferrería con Gabino Santillán, a la altura de Sebastián Lerdo de Tejada.