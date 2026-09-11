'Operen con lo que tengan o no operen': La polémica instrucción del directivo del IMSS-Bienestar | VIDEO

Uno de los coordinadores estatales del IMSS- Bienestar, recientemente desató una ola de críticas derivadas de un vídeo difundido ,en donde se reclamó la falta de medicamentos e insumos lo cual desató que la misma institución tomara medidas ante la situación.

Algunos residentes expusieron las dificultades que enfrentan para brindar atención a los pacientes y al realizar cirugías debido a la falta de material necesario. El vídeo fue grabado en una reunión con personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

¿Qué dijo Roberto Ramos Alor a médicos residentes sobre la falta de insumos?

En el vídeo, se puede observar que algunos médicos reclaman que la falta de insumos había provocado la suspensión de varias intervenciones como cirugías y otros procesos del área de salud. Asimismo, solicitaron información sobre cuándo se normalizaría el suministro y pidieron que las autoridades informaran directamente a la población sobre las condiciones de la infraestructura de los hospitales.

Ante el cuestionamiento Ramos Alor indicó que ya había comenzado la entrega de medicamentos y ahí fue cuando realizó el comentario donde hace la indicación de que se negaran a participar en procedimientos clínicos en caso de no disponer de las herramientas necesarias.

Respondió a una residente que si no quería operar o participar, no lo hiciera. Al mismos tiempo, le indicó que, por ser residente, por ser residente, dependía de la institución y que su evaluación estaba a cargo de las autoridades correspondientes.

Roberto Ramos Alor ya ofreció disculpas públicas a los residentes

La disculpa llegó horas después de la difusión del material grabado, el cual se compartió rápidamente por medio de redes sociales. Por lo que Ramos Alor, publicó un vídeo para ofrecer una disculpa pública alas y los médicos residentes del hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

El funcionario, en sus declaraciones reconoció que las expresiones utilizadas durante la reunión no fueron adecuadas y afirmó que no corresponden al trato y relación respetuosa que debe existir en el sistema de salud.

Por otro lado, reiteró la libertad y derecho con la que los residentes cuentan para expresar sus inquietudes y necesidades durante su formación en el área. Destacó que el IMSS-Bienestar tiene la instrucción de garantizar condiciones adecuadas en el fortalecimiento del abato de las unidades médicas, brindar atención gratuita necesarios para el desarrollo de los residentes.