Con el objetivo de capacitar a los distintos actores en la cadena productiva del mezcal, se está organizando un Día del Mezcalero en Durango.

Rafael Jiménez Ocampo, direcor del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, refirió que con esta jornada se busca incluir tanto a productores primarios de agave, ejidos y comunidades hasta industrializadores, envasadores, transformadores y consumidores finales, con un programa que contempla pláticas sobre producción, inventario de agave, cumplimiento legal y regulación.

Señaló que en el encuentro participan la Unión de Estados con Denominación de Origen Mezcal, la UJED y el propio INIFAP, en un contexto en el que se cumplen se 32 años de la denominación de origen en Durango, lo que consideró oportuno para realizar un análisis crítico sobre el presente y el rumbo de la actividad.

Respecto a las líneas de investigación, dijo que abordan aspectos productivos, de planta, de establecimiento de cultivos comerciales y de regulación, además del componente ambiental.

¿Cuándo y dónde será el evento?

Será este sábado 28 de noviembre a partir de las 8:30 horas en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Durango.