Durango

PREVENCIÓN

Organizan foro parroquial sobre prevención del suicidio en Durango, ¿cuándo y dónde?

Es un evento abierto para el público en general.

Organizan foro parroquial sobre prevención del suicidio en Durango, ¿cuándo y dónde?

Organizan foro parroquial sobre prevención del suicidio en Durango, ¿cuándo y dónde?

CLAUDIA BARRIENTOS
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Con el propósito de brindar herramientas de apoyo, concientizar a la comunidad e impulsar el cuidado de la salud mental, la Parroquia Universitaria Durango y la organización Misereor están organizando un Foro Parroquial sobre Prevención del Suicidio.

¿Cuándo y dónde sera el foro parroquial?

Este encuentro se llevará a cabo el próximo 29 de octubre a las 5:30 p.m. en las instalaciones del templo de Sanjuanita de los Lagos.

Durante el desarrollo de este evento, los asistentes podrán formar parte de un espacio de diálogo e información que incluirá ponencias especializadas a cargo de expertos en la materia, así como una sesión de preguntas y respuestas dirigida a resolver las dudas de la comunidad.

Las instituciones organizadoras informaron que el foro contempla actividades complementarias destinadas a promover la reflexión y la detección temprana de señales de riesgo en el entorno familiar y social.

Es un evento abierto para el público en general con la intención de aportar en esta problemática, por lo que las personas interesadas en asistir pueden hacerlo.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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