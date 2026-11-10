¡Orgullo de Durango! Diana García viste traje espacial y arranca simulación lunar en Polonia

El orgullo duranguense cruza fronteras. Diana Gabriela García Ríos, una joven ingeniera en mecatrónica de 22 años y originaria de esta capital, ya se encuentra en Polonia participando como astronauta análoga en la Misión M7 de la Estación de Investigación Lunares.

La duranguense es una de las seis seleccionadas a nivel internacional para este programa. Tras partir a finales de octubre,del 4 al 21 de noviembre vive una prueba de alto nivel que incluye tres días de entrenamiento intensivo y 14 días de aislamiento total para replicar las condiciones espaciales y probar proyectos científicos.

Llegar hasta el continente europeo fue resultado del esfuerzo y del espíritu perseverante de Diana, así como del respaldo de su comunidad. Para costear su participación, la joven impartió clases particulares de matemáticas, física y computación, además de realizar ventas y solicitar el apoyo de patrocinadores locales y de la ciudadanía de Durango,quienes respondieron con entusiasmo para impulsar su talento.

Con una destacada trayectoria que incluye capacitaciones en el International Air Space Program de AEXA y la Advance PoSSUM Academy, la emoción en la entidad aumentó luego de que su mamá compartiera en redes sociales las primeras fotografías de la joven duranguense enfundada en su traje de misión y casco de aislamiento, imágenes que confirman que el talento local no tiene límites.