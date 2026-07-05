'Orgullo de México': Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por ganar en el Tour de Francia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al ciclista Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, una victoria que devolvió la bandera mexicana a lo más alto de la ronda gala 26 años después.

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”, escribió la mandataria en su cuenta de X, acompañando el mensaje con aplausos, en una jornada en la que el deporte mexicano también celebró el triunfo del piloto Pato O'Ward en la IndyCar.

Del Toro, nacido en Ensenada y de 23 años, ganó en la cima de Montjuic, en Barcelona, al cierre de una etapa que inició en Tarragona y que marcó su debut en la carrera más importante del ciclismo mundial.

El mexicano, integrante del UAE Team Emirates y escudero del esloveno Tadej Pogacar, cruzó la meta acompañado por su líder, después de recuperarse de un pinchazo que lo hizo descolgarse del pelotón y que, según relató, le provocó “pánico” antes de poder reintegrarse.

Además del triunfo de etapa, Del Toro se colocó al frente de la clasificación de la regularidad, con el maillot verde, y de la de mejor joven, con el maillot blanco, en una temporada en la que ya había ganado la Vuelta a Emiratos y la Tirreno-Adriático.

El logro también conectó con el ambiente mundialista que vive México, una de las sedes del Mundial 2026, pues el ciclista afirmó que el ciclismo gana popularidad en su país y deseó que, después de su victoria, “México gane el Mundial”.

A los festejos se sumó el triunfo de O'Ward, de Arrow McLaren, en el Gran Premio Honda Indy 200, disputado en el circuito de Mid-Ohio, su primera victoria de la temporada y la décima de su carrera en la IndyCar.

A los festejos se sumó el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), quien celebró este domingo ambos resultados desde su cuenta en la red social X y afirmó que fue un “gran día para los mexicanos”, al destacar “el triunfo de Isaac del Toro” en el Tour de Francia y la victoria de Patricio O'Ward en Mid-Ohio, con las etiquetas “México ganador” y “viva México”.