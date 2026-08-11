¡Orgullo nacional! Estos son los 5 mejores platillos de la comida mexicana, según Taste Atlas 2026

TasteAtlas se ha consolidado como una referencia internacional en materia gastronómica, especialmente por sus rankings, guías y recopilaciones sobre platillos, bebidas, ingredientes y restaurantes tradicionales de distintas partes del mundo.

La guía para grandes platillos internacionales

Más que una revista gastronómica tradicional, TasteAtlas funciona como una guía y enciclopedia digital de comida local, cuyo objetivo es documentar y dar visibilidad a recetas auténticas y productos representativos de diferentes regiones.

Su alcance internacional ha permitido que especialidades mexicanas aparezcan constantemente entre sus publicaciones y rankings, convirtiéndola en una fuente recurrentemente citada cuando se habla del reconocimiento mundial de determinadas cocinas, platillos y establecimientos.

Recientemente, la plataforma armó un top 100 de platillos mexicanos, y es que México, es un país con bastante diversidad gastronómica, desde los pescados que se llegan a probar en las costas hasta la carne que se prepara al norte.

Estos son los 5 mejores platillos mexicanos según TasteAtlas

1. Quesabirrias

Con un origen en Tijuana, este platillo es popular en las calles de todo México, una mezcla perfecta entre algo simple como una quesadilla pero combinada con carne de borrego y su respectivo consomé . Si bien hay varios lugares que las preparan diferente, su sazón exquisito es innegable independientemente donde se consuma.

2. Cochinita pibil

El platillo insignia de Yucatán es de los más importantes a nivel nacional .Con una preparación un tanto complicada para los ajenos a la cocina, este mismo se puede colocar como proteína en casi cualquier platillo, desde unos chilaquiles mañaneras hasta unos tacos con verdura a la hora de la cena.

3. Chilaquiles

En el pasado, existía un chiste sobre como la comida era básicamente deliciosa y diferente pese a tener 3 simples ingredientes: salsa, tortilla y proteína, eso son los chilaquiles. Un platillo perfecto para comenzar la mañana y que encontrarás en casi todos los restaurantes no solo por su facilidad de preparar, sino también por su gran sazón.

4. Esquites

La garnacha típica para cualquier mexicano, en unas partes llamada: esquites, elotes en vaso, etc. El sabor es el mismo, rico. Su popularidad es tan grande que se llega a encontrar esta delicia en casi todos los centros históricos de México . Con elote desgranado, chile del que pica o no, mantequilla, mayonesa y queso, el esquite es un éxito y orgullo mexicano.

5. Antojitos

Son todo lo que cabe en una mano y explota en sabor, tacos dorados, sopes infladitos, tamales envueltos en hoja, pambazos etc. ¿El secreto? Maíz. Masa suave, tostada, frita, inflada o al vapor, que sirve de base para cualquier combinación que imagines. Muy comunes en la capital del país, esta es una gran opción para no pasar hambre.

México resalta en gastronomía

No hay duda que el país siempre ha tenido un lugar dentro de los mejores platillos a nivel internacional, gracias a su diversidad en estos mismos, TasteAtlas, al igual que muchas otras revistas y medios digitales, le han dedicado un top para reconocer a esta misma.