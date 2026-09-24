Orlando Aldama y Allison Esparza se unen por el civil

Orlando Aldama y Allison Esparza dieron un paso importante en su historia al unir sus vidas por el civil. La pareja, que comparte una sólida fe cristiana y se distingue por su complicidad y creatividad, celebró este momento especial en compañía de sus seres queridos.

Ante un juez, los ahora esposos marcaron su compromiso. Por un lado, Allison acompañada por su padre Javier Esparza, y Orlando por su madre Mary Aldama, quienes compartieron la alegría de ver a la pareja comenzar oficialmente una nueva etapa.

Tras ello, celebraron con su familia, no sin antes registrar el momento con una increíble sesión fotográfica a cargo de Brandon Murga, quien capturó distintos momentos de ellos en escenarios representativos de la capital.

Entre miradas, sonrisas y momentos de complicidad, la sesión dejó como resultado recuerdos que acompañarán a la pareja en esta nueva etapa.

Aunque el enlace civil ya forma parte de su historia, Orlando y Allison ahora continúan con los preparativos para uno de los momentos más esperados, su boda religiosa.

¡Felicidades!