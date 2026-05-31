Osos del CBTIS 110 se corona campeón y evita el tricampeonato de Águilas Reales de la Prepa Diurna

En un duelo intenso, físico y lleno de dramatismo hasta el último segundo, los Osos del CBTIS 110 se proclamaron campeones tras vencer 12-10 a las Águilas Reales.

El encuentro estuvo marcado por el dominio defensivo durante gran parte del juego, en un choque donde cada yarda se peleó al límite y donde los errores y aciertos terminaron inclinando la balanza en favor de los Osos.

Defensas imponen condiciones en la primera mitad

Los primeros dos cuartos fueron un auténtico reflejo de la intensidad de una final. Tanto Águilas Reales como Osos del CBTIS 110 mostraron disciplina táctica y solidez defensiva, neutralizando cualquier intento ofensivo.

Las oportunidades fueron escasas y cada avance era rápidamente contenido, dejando un inusual marcador de 0-0 al medio tiempo , algo que aumentaba la tensión de cara a la segunda mitad.

Sena rompe el cero con una jugada clave

Fue hasta el tercer cuarto cuando finalmente llegó la primera gran jugada del partido. El receptor número 4 de Osos, Víctor Sena, logró una recepción clave que terminó en touchdown tras escaparse hasta la zona de anotación.

Pese a la euforia del momento, los Osos no lograron concretar la conversión de dos puntos, dejando el marcador 0-6 y abriendo la puerta para la reacción de Águilas Reales.

El equipo emplumado respondió más adelante con una serie ofensiva que no pudo culminar en las diagonales, pero que al menos les permitió sumar tres puntos y mantenerse en la pelea.

Golpes en el último cuarto y cierre de infarto

El último periodo fue el más emocionante del encuentro. Tras un gran pase del mariscal de campo, nuevamente Sena apareció como figura al atrapar el balón y conseguir su segundo touchdown del partido, colocando el marcador 3-12.

Sin embargo, por segunda ocasión, Osos falló la conversión de dos puntos, situación que mantuvo con vida a Águilas Reales.

La respuesta no tardó en llegar. Con una ofensiva bien ejecutada, Águilas logró entrar a la zona de anotación y sumó también el punto extra para acercarse peligrosamente 10-12.

El último intento y el título para Osos

En los minutos finales, Águilas Reales tuvo una oportunidad inmejorable tras recuperar el balón en una excelente posición de campo . El sueño del tricampeonato seguía vivo, pero la defensiva de Osos se plantó con firmeza.

A pesar del esfuerzo y el empuje de los jóvenes de Águilas, el tiempo se agotó sin que pudieran concretar la remontada, sellando así la victoria de Osos del CBTIS 110.

Un campeonato que se construyó con carácter

El triunfo de Osos no solo destaca por el resultado, sino por la forma en la que lograron imponerse: con una defensiva sólida, jugadas clave en momentos determinantes y la capacidad de resistir la presión en el cierre.

Por su parte, Águilas Reales dejó claro por qué era favorito y candidato al tricampeonato, pero esta vez se encontró con un rival que supo competir y aprovechar sus oportunidades.

El marcador final de 12-10 refleja la esencia de una final cerrada, donde cada detalle cuenta y donde Osos del CBTIS 110 terminó escribiendo su nombre como campeón.