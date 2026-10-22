OSUJED rendirá homenaje sinfónico a Juan Gabriel, José José y 'El Buki'

La balada romántica y los grandes éxitos de la música mexicana llegarán al formato sinfónico con el concierto “Homenaje Sinfónico”, que presentará la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (OSUJED) a finales de mes. La propuesta reunirá a cerca de 100 artistas en escena, entre músicos, cantantes y el coro de la Escuela Superior de Música de la UJED, para reinterpretar canciones que han acompañado a distintas generaciones.

Bajo la dirección artística del maestro Miguel Ángel Burciaga, el espectáculo contará con las voces de Shinobi Ortiz, Maythe Barbier y Xochitl Valles, quienes darán vida a temas de Juan Gabriel, José José y Marco Antonio Solís “El Buki”, figuras emblemáticas de la canción romántica, con temas que evocan historias de amor, desamor y recuerdos compartidos por el público mexicano.

El director de la OSUJED destacó que esta presentación corresponderá al décimo concierto de la temporada y representará una producción de gran formato para la agrupación universitaria. “Es un concierto con grandes éxitos que se presentan con orquesta sinfónica y coro, con tres excelentes cantantes. Es un concierto importante, de gran producción”, señaló en entrevista.

Burciaga explicó que el programa ofrecerá un recorrido por las canciones más representativas de estos compositores e intérpretes, con arreglos que permitirán acercar sus obras a una sonoridad distinta. Además, indicó que los recursos recaudados se destinarán a fortalecer las condiciones de trabajo de la orquesta.

“La idea es que, con lo recaudado, nosotros como orquesta podamos invertir en productos de mayor calidad en la futura temporada 2026”, comentó.

Memoria popular y sonoridad sinfónica

Para Xochitl Valles, participar en este homenaje representa la oportunidad de conectar con el público a través de canciones que forman parte de la vida cotidiana y de las celebraciones familiares en México.

“Son canciones que todos los mexicanos hemos cantado en nuestros hogares. Yo creo que no ha habido una fiesta donde no se ponga una canción de Juan Gabriel”, expresó la cantante, quien consideró que la combinación de música popular y orquesta sinfónica dará un carácter especial a la velada.

La intérprete destacó que el encuentro entre ambos lenguajes musicales permitirá compartir con los asistentes una experiencia que transita por las emociones y los recuerdos.

“Para mí es maravilloso tener la oportunidad de poder conectar con el público desde estos dos mundos, de lo sinfónico y lo popular. Creo que será una noche muy especial para cantarle al amor y al desamor”, añadió.

Por su parte, Shinobi Ortiz calificó el espectáculo como una oportunidad para demostrar la calidad de los artistas locales y el trabajo que se desarrolla en Durango. El cantante explicó que la participación de las voces será fundamental para trasladar al escenario las historias que han hecho memorables estas composiciones.

“Como cantantes nos toca aportar esa parte de darle vida a la voz de estas canciones emblemáticas de grandes compositores de la canción”, señaló.

Ortiz detalló que el repertorio fue seleccionado por el maestro Burciaga debido a la amplitud de la obra de los artistas homenajeados. Las tres voces compartirán las interpretaciones para ofrecer al público una selección de temas representativos.

“Ellos tienen un repertorio enorme, no acabaríamos si cantáramos todas sus canciones, pero el maestro Burciaga eligió las más emblemáticas. Nos repartimos las canciones mis compañeras y yo, para que pudiéramos tener todos canciones emblemáticas, canciones hermosas que todos los asistentes van a poder cantar con nosotros”, explicó.

El cantante también subrayó que el acompañamiento de la orquesta representa una experiencia especial para los intérpretes, al tiempo que invitó al público a respaldar las producciones realizadas por músicos de la entidad.

“Es un evento completamente con artistas locales. En Durango existen eventos de máxima calidad, no se lo pueden perder”, afirmó.

Un concierto para revivir emociones

La cantante Maythe Barbier compartió que su participación tiene un significado personal, pues creció escuchando a los compositores cuyas canciones integrarán el homenaje. Desde esa cercanía con el repertorio, anticipó una presentación marcada por la nostalgia y la posibilidad de reencontrarse con melodías que permanecen en la memoria colectiva.

“Soy fanática de estos compositores desde que era niña. Va a ser un concierto lleno de emociones, recuerdos; se la van a pasar increíble”, comentó.

Barbier expresó su deseo de que los asistentes no solo disfruten de las interpretaciones, sino que también se involucren con las canciones y encuentren en ellas recuerdos propios. “Yo espero que se lleven un momento muy valioso, emociones en todos los sentidos, que canten con nosotros, que vivan estas canciones que se han quedado en la memoria de todos desde hace bastantes décadas”, dijo.

La intérprete también destacó el valor de escuchar composiciones conocidas con nuevos arreglos y una agrupación sinfónica en vivo, una experiencia que, desde su perspectiva como admiradora de estos artistas, permite acercarse de otra manera a su legado musical.

“Hablando como fan, me encantan estos eventos porque nos permiten acercarnos a figuras a las que no tenemos acceso, como Juan Gabriel, pero, además de eso, tener la dicha de poder escuchar arreglos sinfónicos con una orquesta sinfónica en vivo es algo muy bello”, concluyó.