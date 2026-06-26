Otorgarán placas de discapacidad a todas las personas que las requieran, en Durango

En Durango, la autorización para obtener placas de discapacidad era únicamente para personas con discapacidad motriz, mientras que a quienes presentaban otros tipos de discapacidad y sus familias se les negaba. Sin embargo, ahora se otorgarán a todas las personas que así lo requieran.

El activista Óscar Zaldívar Escalante precisó que, luego de una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), finalmente este mes se emitió una respuesta favorable y una recomendación para evitar la discriminación hacia las personas con discapacidad y sus familiares, quienes son los encargados de trasladarlas.

"Finalmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos da la razón y emite una recomendación para que estas placas, siempre que se cumplan el resto de los requisitos, se puedan otorgar a personas con cualquier tipo de discapacidad, no solo con discapacidad motriz".

Zaldívar explicó que la propia ley no hace esta distinción, ya que establece que cualquier persona con discapacidad puede acceder a este beneficio. Por ello, se presentó la queja, debido a que las placas se negaban si la persona no tenía una discapacidad motriz.

TAMBIÉN PARA FAMILIARES

Explicó que las placas buscan facilitar el acceso a las personas con discapacidad y que no necesariamente deben ser los conductores del vehículo. Como ejemplo, mencionó a las personas con discapacidad visual, quienes evidentemente no conducirán.

Apuntó que muchos padres de familia tienen interés en obtener este tipo de placas, ya que trasladan a sus hijos con autismo u otra discapacidad y requieren utilizar cajones de estacionamiento exclusivos, así como acceder con mayor facilidad a hospitales, escuelas, dependencias y otros espacios.

"El hecho de contar con placas para personas con discapacidad no implica que el conductor sea quien tenga la discapacidad, sino que la persona trasladada en el vehículo pueda tener acceso a diversos lugares".

Los interesados deberán acudir a la dependencia correspondiente con la credencial del CREE u otro documento oficial que acredite la condición de discapacidad, propia o de su familiar, además de cumplir con los requisitos del vehículo.

Una propuesta que podría implementarse aunado a esta determinación, es la colocación de un carnet visible que certifique que en la unidad se traslada a una persona con discapacidad.

En cuanto a las sanciones por el mal uso de las placas, el activista comentó que estas deberán ser más severas, ya que dichas conductas afectan a las personas que realmente las necesitan.