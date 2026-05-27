¡Otra más! 'El Chapo' no desiste y envía nueva carta al juez Brian Cogan; ¿qué dice?

Pese a las respuestas negativas en cartas anteriores, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, no desiste y esta semana volvió a mandar una nueva carta al juez Brian Cogan.

Este miércoles 27 de mayo, a través de redes sociales se reveló el nuevo documento que el mexicano escribió a mano y en inglés, siendo la onceava misiva que envía.

Anteriormente Guzmán Loera insistió en que se revise su caso, pues considera que hubo anomalías al momento de tomar la medida con la que sería juzgado.

Para esta ocasión, también abordó esta situación, sin embargo, pidió contemplar tres "salidas" . Lo que ha llamado la atención es que el exnarcotraficante se presenta a sí mismo sin sus abogados.

¿Qué dice la nueva carta de "El Chapo"?

Aunque no difiere de las anteriores, Joaquín mantiene una insistencia en la revisión de su situación legal, así como que se considere su extradición a México, un nuevo juicio o la revisoón de su condena de prisión de por vida.

Señala que parte de los procedimientos penales se realizaron de forma irregular y pide que se examine a partir de ese argumento.

"Mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, quien lucha contra el estatuto de limitaciones y por una liberación bajo extradición de vuelta a mi país. Desde 2019 he estado encarcelado y también he cumplido con los estándares para un nuevo juicio según la policíal federal. En lo judicial, pido al juez que acepte esta carta en la que pido una respuesta de vuelta (...) sobre la falta de correción en mi orden de sentencia", se lee en una parte del documento.

Con esta carta, Guzmán Loera acumula 11 en menos de un mes; las últimas tienen fecha del 9, 11, 12 y 13 de mayo, pero no fueron recibidas hasta el 19.

En lo que respecta a esta, tiene fecha del 26 de mayo y fue recibida en la Corte ese mismo día.