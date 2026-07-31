Otra motocicleta desaparece en el Centro de Durango; dueño había ido a comer cuando fue robada

El robo de motocicletas continúa registrándose en la Zona Centro de la ciudad de Durango. La tarde del jueves, el propietario de una unidad recién adquirida denunció su desaparición luego de dejarla estacionada por un par de horas mientras ingresaba a un domicilio ubicado sobre la calle Zaragoza.

El afectado relató que alrededor de las 13:30 horas dejó estacionada su motocicleta y entró a comer. Sin embargo, al salir aproximadamente a las 15:00 horas descubrió que la unidad ya no se encontraba en el lugar, por lo que de inmediato solicitó apoyo a través del número de emergencias.

La motocicleta robada es de la marca Italika, línea Z200, modelo 2025, color gris oscuro con azul. Al ser una unidad nueva, todavía no portaba placas de circulación.

Tras el reporte, elementos policiacos realizaron la búsqueda de la motocicleta en los alrededores, aunque no obtuvieron resultados positivos. El caso quedó documentado para dar seguimiento a las investigaciones.

El denunciante informó que acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango, acompañado de la propietaria de la unidad, para presentar la denuncia formal por el robo y solicitar que se inicien las indagatorias correspondientes.

Además, señaló que en el sitio donde estaba estacionada la motocicleta existe una cámara de videovigilancia del C5 que apunta directamente hacia el lugar donde dejó la unidad, por lo que confía en que las imágenes permitan identificar a quien se la llevó.

Con este hecho, se suma un nuevo robo de motocicleta registrado en la Zona Centro de Durango, una modalidad delictiva que en las últimas semanas ha afectado a varios propietarios. Las autoridades ya analizan los videos disponibles como parte de la investigación para tratar de ubicar tanto el vehículo como a los responsables.