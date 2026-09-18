Otra vez, cae 'El Químico', tras robo violento en la ciudad de Durango

Un hombre de 59 años fue detenido tras ser señalado de asaltar con un arma punzocortante a la encargada de una tienda de ropa en la colonia Jalisco de la ciudad de Durango, de donde presuntamente obtuvo 300 pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte, el sujeto, identificado como José Antonio, ingresó al establecimiento y habría amenazado con un cuchillo a la encargada para despojarla del dinero correspondiente a las ventas del día.

Después del robo, la mujer salió del local para pedir ayuda y solicitó apoyo a elementos de seguridad que patrullaban por la zona. Los agentes activaron un operativo de búsqueda y ubicaron al presunto responsable, quien intentaba alejarse del lugar.

Al momento de su detención, J osé Antonio presuntamente todavía llevaba consigo el arma utilizada durante el asalto y los 300 pesos que habrían sido sustraídos del establecimiento.

El detenido es señalado en el reporte con el apodo de “El Químico” y, de acuerdo con los antecedentes referidos por las autoridades, cuenta con ingresos previos al Centro de Reinserción Social (Cereso) por hechos relacionados con robos con violencia, entre ellos a una vivienda y establecimientos comerciales.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por el robo ocurrido en la colonia Jalisco. Los antecedentes mencionados en el reporte no constituyen por sí mismos una sentencia respecto del nuevo señalamiento.