Otra vez falló, elevador del Materno Infantil de Durango dejó de funcionar tras reparación

El elevador del Hospital Materno Infantil volvió a presentar fallas apenas un día después de haber sido reparado, por lo que el personal nuevamente tuvo que recurrir a la rampa vehicular del área de Urgencias para trasladar material e insumos a los diferentes pisos del nosocomio.

La noche del pasado lunes, el hospital enfrentó una situación complicada cuando dejó de funcionar el único elevador operativo de los tres con los que cuenta el inmueble. La Secretaría de Salud reconoció el problema e informó que ya se trabajaba en su reparación.

Para la mañana del jueves, las autoridades anunciaron que el equipo había sido restablecido, por lo que las actividades regresaban a la normalidad. Sin embargo, este viernes personal del hospital informó a El Siglo de Durango que el elevador volvió a descomponerse.

Como evidencia de la nueva falla, trabajadores enviaron una fotografía en la que se observa cómo el personal utiliza la rampa del área de emergencias para subir un carrito con ropa proveniente de lavandería hacia los pisos superiores.

"De nueva cuenta el elevador dejó de funcionar", señalaron trabajadores del hospital, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias. Agregaron que al mediodía acudieron integrantes del sindicato, aunque consideraron que ello no resuelve el problema que enfrentan diariamente. "Andan muy movidos, pero eso no nos ayuda a nosotros como trabajadores", expresaron.

No es un problema nuevo

Las fallas en los elevadores del Hospital Materno Infantil no son un problema nuevo. Los equipos son los mismos con los que inició operaciones el nosocomio en 1984 y, debido a su antigüedad, han presentado constantes desperfectos durante los últimos años.

En abril de 2024, tras una serie de averías, el entonces secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, reconoció que el mantenimiento ya no era suficiente para garantizar su funcionamiento y aseguró que la solución definitiva era sustituir los tres elevadores.

En ese momento anunció que el primer equipo sería reemplazado en un plazo aproximado de cuatro meses, a partir de mayo de 2024, mientras que la sustitución de los tres elevadores quedaría concluida en un periodo de entre 12 y 15 meses, por lo que para agosto de 2025 deberían estar operando los nuevos equipos.

No obstante, el 19 de junio de 2025 volvió a descomponerse el único elevador que se encontraba en servicio, dejando atrapadas a cinco personas hasta que el equipo fue reparado.

Ahora, durante junio de 2026, no se han sustituido ninguno de los elevadores y dos siguen sin funcionar y el único que ha estado funcionando desde el 2024 registró dos fallas en esta semana, situación que mantiene inconforme al personal y continúa afectando la operación del Hospital Materno Infantil.