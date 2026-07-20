¡Otra vez! Hallan a persona sin vida en motel del caso Debanhi Escobar

El Motel Nueva Castilla, inmueble donde en 2022 fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar, volvió a ser escenario de un hallazgo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Durante la madrugada de este lunes 20 de julio, una persona fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de una de las habitaciones del establecimiento, ubicado sobre la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con información preliminar, un grupo de creadores de contenido habría ingresado sin autorización al inmueble para realizar grabaciones destinadas a redes sociales. Mientras recorrían las instalaciones abandonadas, uno de ellos descubrió el cadáver y dio aviso a los números de emergencia.

El reporte se habría recibido aproximadamente a la 01:00 horas. Tras la llamada, acudieron elementos de Seguridad Pública de Escobedo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Investigan identidad y causa de muerte

Versiones periodísticas señalan que el cuerpo correspondería a un hombre y que fue encontrado en la habitación número 156. En el lugar también habrían sido observadas posibles manchas de sangre y huellas de arrastre; sin embargo, estos indicios no han sido confirmados oficialmente por la Fiscalía.

La zona fue acordonada para permitir el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicará la autopsia correspondiente.

Hasta la tarde de este lunes no se había establecido la identidad de la víctima, el tiempo que llevaba dentro del motel ni la causa del fallecimiento. Tampoco se ha determinado públicamente si se trató de una muerte violenta.

Los creadores de contenido que realizaron el descubrimiento habrían sido retenidos para rendir su declaración y explicar las circunstancias en las que ingresaron al predio y encontraron el cadáver.

El lugar donde fue encontrada Debanhi Escobar

El Motel Nueva Castilla alcanzó notoriedad nacional luego de que el 21 de abril de 2022 fuera localizado en una cisterna el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida 13 días antes.

El caso provocó indignación por las inconsistencias registradas durante las primeras investigaciones y posteriormente fue atraído por la Fiscalía General de la República.

Por ahora, las autoridades no han informado de alguna relación entre el nuevo hallazgo y el caso de Debanhi. La coincidencia se limita al inmueble donde fueron encontrados ambos cuerpos.